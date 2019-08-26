Футбол
РИА НовостиМбаппе выбыл на месяц из-за травмы
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе пропустит четыре недели из-за травмы, его одноклубник Эдинсон Кавани выбыл на три недели, сообщается на сайте французского футбольного клуба. Мбаппе и Кавани получили травмы в воскресенье в матче чемпионата Франции с "Тулузой" (4:0).
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с чего всё началось
Как сообщает Le Parisien, 20-летний форвард получил разрыв мышцы бедра в матче третьего тура французской Лиги 1 с «Тулузой», по ходу которого он был заменён на 66-й минуте.RT на русском06:43
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Газета.Ru 04:15
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии
Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru 08:58
Происшествия
В Берлине россиянин подозревается в убийстве грузина
В Германии задержали 49-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве уроженца Грузии. Мужчину поместили в следственный изолятор.
Невские Новости вчера в 02:46
Кино
В сети появился тизер нового эпизода девятого эпизода «Звездных войн»
После выхода девятого эпизода франшиза «Звездных войн» «уйдет на перерыв», а Disney начнет уделять больше внимания телевизионным проектам.
Афиша Daily 09:22
Общество
Двух митинговавших в Москве могут лишить родительских прав
Многодетные родители Петр и Елена Хомских рискуют лишиться родительских прав за участие в несанкционированных акциях протеста в Москве.
Журналистская правда 06:45
Наука
Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль
Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.
Medical Note 01:08
Происшествия
Суд оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Тверской суд Москвы оштрафовал по административному делу участника массовых беспорядков в столице Даниила Беглеца, которого также обвиняют в применении насилия к полицейскому во время несогласованной акции 27 июля.
Известия 08:38
Киберспорт
WRC 8, Bee Simulator и Paranoia: Happiness is Mandatory стали временными эсклюзивами EGS
WRC 8 выйдет 5 сентября, Paranoia: Happiness is Mandator — 3 октября, а релиз Bee Simulator состоится 14 ноября.
Игромания.ру 07:41
Политика
Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» построен на три четверти, проект выходит на финальную стадию реализации.
Известия 06:02
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Lenta.ru 00:54
Футбол
ЦСКА приобретёт двух футболистов до закрытия трансферного окна
Московский футбольный клуб ЦСКА рассчитывает на этой неделе пополнить свои ряды сразу двумя игроками.
News.ru 01:53
Политика
Макрон отреагировал на насмешки президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова президента Бразилии Жаира Болсонару, который посмеялся над внешностью его жены Брижит Макрон.
Газета.Ru 09:05
Политика
Макрон подарил лидерам G7 часы из океанского мусора
Газета.Ru 06:24
Политика
Представитель Зеленского анонсировал изменения в Конституции Украины
Украинская президентская партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов парламента.
ИА Новороссия 05:26
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии
Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики.
Ведомости 08:13
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Здоровье
В Тюменской области ввели карантин из-за опасного заболевания
В селе Новоселезнёво Казанского района Тюменской области ввели карантин из-за вспышки заразного узелкового дерматита – заболевания, которое смертельно опасно для коров.
Вестник 06:15
Футбол
«Ювентус» интересуется защитником «ПСЖ»
«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «ПСЖ» Стенли Нсоки.
Спорт-Экспресс 07:08
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
ФАН вчера в 12:33
Общество
Минсельхоз планирует упростить изъятие неиспользуемых земель
"Законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, неиспользуемых по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Россельхознадзора подтверждать факт неиспользования таких земельных участков в течение трех лет с момента выявления такого факта", - говорится в пояснительной записке к документу.
Российская газета 02:31
Гаджеты
Названы способы снижения вреда здоровью от смартфонов
Ученые университета Perdana University (Малайзия) опубликовали на своем сайте основные рекомендации, как снизить вред от мобильных телефонов.
МонаВиста 02:54
Финансы
Что спровоцировало обвал на мировом фондовом рынке
В понедельник, 26 августа, торги на мировом фондовом рынке сопровождаются падением биржевых котировок.
RT на русском 09:20
Происшествия
В Новочеркасске младенец умер после удара о потолочный вентилятор
По данным следствия, 17 августа в одном из ресторанов Новочеркасска 34-летний мужчина подбросил ребенка, но слишком сильно - девочка ударилась о потолочный вентилятор и упала на пол.
Российская газета 08:10
Происшествия
Водитель, сбивший двух женщин, получил 6 лет колонии
Российская газета 07:35
Политика
Глава офиса Зеленского оправдался за поездку в Сен-Тропе
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в социальной сети рассказал, почему поехал на свадьбу во Францию вместо того, чтобы остаться в стране на праздновании Дня независимости.
News.ru 07:13
Политика
Врио главы Башкирии рассказал Путину об эффективности контрсанкций
Президент России Владимир Путин в понедельник, 26 августа, встретился с врио главы Башкирии Радием Хабировым и обсудил с ним продовольственное эмбарго, которое было введено в 2014 году.
Известия 08:24
Футбол
«Локомотив» хочет арендовать у «Интера» Жоау Мариу
Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает Sky Sports.
Спорт-Экспресс 08:33