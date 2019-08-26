Футбол

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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе пропустит четыре недели из-за травмы, его одноклубник Эдинсон Кавани выбыл на три недели, сообщается на сайте французского футбольного клуба. Мбаппе и Кавани получили травмы в воскресенье в матче чемпионата Франции с "Тулузой" (4:0).
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Как сообщает Le Parisien
, 20-летний форвард получил разрыв мышцы бедра в матче третьего тура французской Лиги 1 с «Тулузой», по ходу которого он был заменён на 66-й минуте.
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