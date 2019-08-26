с чего всё началось

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе пропустит четыре недели из-за травмы, его одноклубник Эдинсон Кавани выбыл на три недели, сообщается на сайте французского футбольного клуба. Мбаппе и Кавани получили травмы в воскресенье в матче чемпионата Франции с "Тулузой" (4:0).

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Происшествия Двух российских пограничников задержали в Литве В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.

Происшествия Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".

Происшествия В Берлине россиянин подозревается в убийстве грузина В Германии задержали 49-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве уроженца Грузии. Мужчину поместили в следственный изолятор.

Кино В сети появился тизер нового эпизода девятого эпизода «Звездных войн» После выхода девятого эпизода франшиза «Звездных войн» «уйдет на перерыв», а Disney начнет уделять больше внимания телевизионным проектам.

Общество Двух митинговавших в Москве могут лишить родительских прав Многодетные родители Петр и Елена Хомских рискуют лишиться родительских прав за участие в несанкционированных акциях протеста в Москве.

Наука Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.

Происшествия Суд оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Тверской суд Москвы оштрафовал по административному делу участника массовых беспорядков в столице Даниила Беглеца, которого также обвиняют в применении насилия к полицейскому во время несогласованной акции 27 июля.

Космос «Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.

Футбол ЦСКА приобретёт двух футболистов до закрытия трансферного окна Московский футбольный клуб ЦСКА рассчитывает на этой неделе пополнить свои ряды сразу двумя игроками.

Политика Макрон отреагировал на насмешки президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова президента Бразилии Жаира Болсонару, который посмеялся над внешностью его жены Брижит Макрон.

Политика Представитель Зеленского анонсировал изменения в Конституции Украины Украинская президентская партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов парламента.

Политика Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики.

Экономика Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.

Здоровье В Тюменской области ввели карантин из-за опасного заболевания В селе Новоселезнёво Казанского района Тюменской области ввели карантин из-за вспышки заразного узелкового дерматита – заболевания, которое смертельно опасно для коров.

Армия и оружие Американские военные прокатились на российском танке Т-80 Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.

Общество Минсельхоз планирует упростить изъятие неиспользуемых земель "Законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, неиспользуемых по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Россельхознадзора подтверждать факт неиспользования таких земельных участков в течение трех лет с момента выявления такого факта", - говорится в пояснительной записке к документу.

Гаджеты Названы способы снижения вреда здоровью от смартфонов Ученые университета Perdana University (Малайзия) опубликовали на своем сайте основные рекомендации, как снизить вред от мобильных телефонов.

Финансы Что спровоцировало обвал на мировом фондовом рынке В понедельник, 26 августа, торги на мировом фондовом рынке сопровождаются падением биржевых котировок.

Происшествия В Новочеркасске младенец умер после удара о потолочный вентилятор По данным следствия, 17 августа в одном из ресторанов Новочеркасска 34-летний мужчина подбросил ребенка, но слишком сильно - девочка ударилась о потолочный вентилятор и упала на пол.

Политика Глава офиса Зеленского оправдался за поездку в Сен-Тропе Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в социальной сети рассказал, почему поехал на свадьбу во Францию вместо того, чтобы остаться в стране на праздновании Дня независимости.

Политика Врио главы Башкирии рассказал Путину об эффективности контрсанкций Президент России Владимир Путин в понедельник, 26 августа, встретился с врио главы Башкирии Радием Хабировым и обсудил с ним продовольственное эмбарго, которое было введено в 2014 году.