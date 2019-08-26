Футбол
Мбаппе выбыл на четыре недели из-за травмы бедраМатч ТВ 06:46
Форвард получил травму в матче 3-го тура лиги 1 против «Тулузы» (4:0) и покинул поле в середине второго тайма. По информации источника, у француза диагностирован разрыв мышцы бедра. Таким образом, 20-летний футболист пропустит около четырех недель.
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