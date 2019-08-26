Форвард получил травму в матче 3-го тура лиги 1 против «Тулузы» (4:0) и покинул поле в середине второго тайма. По информации источника, у француза диагностирован разрыв мышцы бедра. Таким образом, 20-летний футболист пропустит около четырех недель.

Экономика Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за покупки 737 MAX Российская лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» (АКС, входит в «Ростех») направила иск в окружной суд Кука (штат Чикаго, США) к американскому концерну Boeing, чтобы расторгнуть контракт на покупку 35 лайнеров 737 MAX, пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление, поступившее в окружной суд в Иллинойсе.

Экономика Глава ФАС рассказал о предложении по приватизации «Победы» Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о приватизации авиакомпании "Победа", входящей в группу "Аэрофлот", носит только инициативный характер, права собственности акционеров необходимо уважать, сказал в интервью РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.

Общество В Роструде рассказали о новой графе в резюме Замглавы Роструда Денис Васильев рассказал о новом условии, которое будет влиять на решение при приеме на работу.

Финансы Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля на 2019–2024 годы Прогноз на 2020 год понижен с 64,9 рубля до 65,7 рубля за доллар, на 2021 год — с 65,4 рубля до 66,1 рубля за доллар, на 2022 год — с 66,2 рубля до 66,5 рубля за доллар, на 2023 год — с 67 рублей до 66,9 рубля за доллар, на 2024 год — с 68,6 рубля до 67,4 рубля за доллар.

Экономика В «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян "Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек.

Политика Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.

Политика В сенате США раскритиковали идею Трампа пригласить Путина в G7 Лидер меньшинства в американском сенате Чак Шумер раскритиковал идею президента США Дональда Трампа пригласить российского коллегу Владимира Путина для участия в саммите G7.

Политика В подмосковном Жуковском стартует МАКС-2019 27 августа в подмосковном Жуковском стартует Международный авиационно-космический салон. Работать он будет до 1 сентября.

Культура На фестивале «Таврида – АРТ» подвели итоги грантового конкурса На фестивале «Таврида – АРТ» состоялось подведение итогов грантового конкурса, заявки на участие в котором подали свыше 500 молодых деятелей культуры и искусств со всей России.

Политика Захарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, почему страны-члены G7 считают себя "клубом либеральных демократий", на деле не придерживаясь этих ценностей.

Интернет Instagram намерен создать новый мессенджер Instagram работает над приложением для обмена сообщениями под названием Threads. Об этом сообщает издание The Verge.

Политика Помощник Трампа по нацбезопасности Болтон приедет в Белоруссию Как писал News.ru, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с созданием в том числе гиперзвукового оружия.

Космос В 2022 году жители Земли увидят удивительное явление на небосводе Ученые сообщили, что в 2022 году жители Земли смогут увидеть удивительное и крайне редкое явление.

Происшествия Два ребенка погибли в ДТП с участием угнанной полицейской машины в США Двое детей погибли, еще по меньшей мере десять человек пострадали в результате аварии с участием угнанного полицейского автомобиля в США.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Гаджеты Meizu 16s Pro, Meizu UR и Flyme OS 8 анонсируют уже завтра Как стало известно, завтра состоится не только анонс флагманского смартфона Meizu 16s Pro, но и еще, как минимум, двух продуктов компании Meizu.

Футбол «Краснодар» предложил контракт Фернандешу Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Краснодар" предложил Фернандешу контракт по схеме "1+1".

Шоу-бизнес Алла Пугачева назвала свою преемницу среди современных артистов Примадонна российской эстрады Алла Пугачева заявила, что считает певицу Светлану Лободу своей преемницей.

Политика Вексельберг продаст сельскохозяйственный бизнес В 2017 году лишь сообщалось, что в пятую очередь своих теплиц в Липецкой области общей площадью 11 га группа инвестирует 2,9 млрд руб. Суть сделки Основатели "Долины овощей" намерены выкупить мажоритарную долю "Теплиц регионов" с целью "стратегического управления" — это вписывается в стратегию компании по развитию тепличного бизнеса, пояснил РБК Лашин.