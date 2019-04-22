Мбаппе установил рекорд в чемпионате ФранцииГазета.Ru 20:00

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком в истории чемпионата Франции, который смог забить 30 мячей за один сезон в национальном первенстве, сообщает "Советский спорт". В матче 33-го тура чемпионата Франции против "Монако" (3:1) Мбаппе оформил хет-трик.

Политика Аваков заявил о кибератаках на Украину на фоне выборов «В течение трёх дней наблюдается рекордное количество недостоверных сообщений о минировании и атак на наши системы с VPN адресами якобы из США, Гонконга и Китая, а на самом деле из России», — заявил Аваков.

Общество «Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидированным тарифам из Владивостока в Москву и Новосибирск на 2019 год, сообщает в понедельник администрация Приморья.

Шоу-бизнес Дмитрий Иванов поставил Лолите ультиматум об уходе со сцены Супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов запрещает ей выходить на сцену из-за проблем со здоровьем.

Политика В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.

Происшествия Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.

Экономика Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.

Космос «Роскосмос» опубликовал настоящие звуки нейтронных звезд Сотрудники «Роскосмоса» опубликовали в Сети настоящие звуки нейтронных звезд.

Политика Порошенко пообещал подписать закон о языке Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.

Общество Об ожидаемых зарплатах в разных регионах России рассказали в Роструде В пресс-службе Роструда рассказали, что по данным за март 2019 года, средний ожидаемый уровень зарплаты на Чукотке находился на отметке в 50 тысяч рублей.

Политика Кучма высказал пожелания будущему президенту Украины Кучма пожелал будущему президенту меньше обещать и больше делать, а также быть честным и порядочным перед своим народом.

Происшествия Самолет Kuwait Airways при посадке в Бейруте столкнулся с массой льда Принадлежащий авиакомпаниии Kuwait Airways самолет получил повреждения при посадке в аэропорту Бейрута.

Экономика Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.

Музыка Мишель Бранч и Патрик Карни поженились Ударник Black Keys Патрик Карни и американская певица Мишель Бранч стали мужем и женой.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.

Политика Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Экономика США утратили статус мирового гаранта сохранности золота Соединенные Штаты утратили статус надежного первоклассного партнера из-за своей политики, поэтому страны забирают свое золото из хранилищ Федеральной резервной системы.

Общество В Петербурге на митинг против службы в армии пришли геи На площади Ленина в Петербурге стартовала акция против призыва в армию.

Энергетика «Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.

Шоу-бизнес «Персики торчат» — Чехова продемонстрировала аппетитные ягодицы Звезда российского телевидения Анфиса Чехова порадовала поклонников фотографией с минувшего отпуска на Мальдивах, пишет Утро.ру.

Экономика «Открытие» разбудит чужих МДМ-банк присоединился к Бинбанку в 2016 году, а последний с 1 января 2019 года присоединен к «Открытию».