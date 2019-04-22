Футбол
Мбаппе установил рекорд в чемпионате ФранцииГазета.Ru 20:00
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком в истории чемпионата Франции, который смог забить 30 мячей за один сезон в национальном первенстве, сообщает "Советский спорт". В матче 33-го тура чемпионата Франции против "Монако" (3:1) Мбаппе оформил хет-трик.
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Кучма пожелал будущему президенту меньше обещать и больше делать, а также быть честным и порядочным перед своим народом.
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Принадлежащий авиакомпаниии Kuwait Airways самолет получил повреждения при посадке в аэропорту Бейрута.
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Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
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