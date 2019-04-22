Футбол

Мбаппе установил рекорд в чемпионате ФранцииГазета.Ru 20:00

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком в истории чемпионата Франции, который смог забить 30 мячей за один сезон в национальном первенстве, сообщает "Советский спорт". В матче 33-го тура чемпионата Франции против "Монако" (3:1) Мбаппе оформил хет-трик.
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Мбаппе стал самым молодым футболистом, забившим 30 голов за сезон в Лиге 1

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Мбаппе - самый молодой игрок, забивший 30 голов в одном сезоне Лиги 1

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Спорт-Экспресс17:54

Мбаппе стал самым молодым футболистом, забившим 30 голов за сезон в Лиге 1

RT на русском17:01

Мбаппе сделал хет-трик в матче с «Монако» и стал самым молодым игроком, забившим 30 голов в лиге 1

Sports.ru16:47
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