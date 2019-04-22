Футбол
Мбаппе установил рекорд в чемпионате ФранцииГазета.Ru вчера в 20:00
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком в истории чемпионата Франции, который смог забить 30 мячей за один сезон в национальном первенстве, сообщает "Советский спорт". В матче 33-го тура чемпионата Франции против "Монако" (3:1) Мбаппе оформил хет-трик.
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Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 30 голов за сезон в чемпионате Франции
Спорт-Экспрессвчера в 17:34
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