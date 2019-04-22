Футбол

Мбаппе установил рекорд в чемпионате ФранцииГазета.Ru вчера в 20:00

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком в истории чемпионата Франции, который смог забить 30 мячей за один сезон в национальном первенстве, сообщает "Советский спорт". В матче 33-го тура чемпионата Франции против "Монако" (3:1) Мбаппе оформил хет-трик.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 30 голов за сезон в чемпионате Франции

Спорт-Экспрессвчера в 17:34

Мбаппе стал самым молодым футболистом, забившим 30 голов за сезон в Лиге 1

Sport24.ruвчера в 18:56

Мбаппе - самый молодой игрок, забивший 30 голов в одном сезоне Лиги 1

Soccer.ruвчера в 16:56

Мбаппе — самый молодой игрок, забивший 30 голов в Лиге 1 в одном сезоне

Чемпионатвчера в 16:50

Мбаппе установил рекорд Лиги 1

Бомбардир.ру02:18

Мбаппе стал вторым игроком в истории «ПСЖ», сделавшим три хет-трика за сезон

Sport.ruвчера в 17:58

Мбаппе сделал хет-трик в матче с «Монако» и стал самым молодым игроком, забившим 30 голов в лиге 1

Sports.ruвчера в 16:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Политика

Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах

Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.
Обновлено в 02:52
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

Обновлено в 03:19
Политика

Волкер сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского

Обновлено вчера в 20:43
Футбол

Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол

"ПСЖ" обыграл "Монако" в матче 33-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:17
Политика

Наташа Королева обрадовалась победе Зеленского на выборах

Обновлено вчера в 18:06
Гаджеты

В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold

Предполагается, что запуски продаж и презентации, запланированные на эту неделю перенесли именно после жалоб на проблемы с Galaxy Fold.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие

Сирийские суточные проплыли мимо моряков

Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

«Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда о том, что домашний арест является в настоящее время необходимой и единственно возможной мерой для обеспечения надлежащего и своевременного рассмотрения уголовного дела», — говорится в опубликованном Мосгорсудом постановлении.
Обновлено в 03:24
Музыка

Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ

На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

Лукашенко поздравил Зеленского с победой на президентских выборах

Обновлено в 03:37
Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре мужчина выбросил кота с восьмого этажа

Полиция Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в том, что выбросил кота из окна восьмого этажа, сообщает УМВД России по региону.
Обновлено в 02:52
Политика

Порошенко победил лишь в одной области Украины

Национальный экзит-полл сообщил, что на выборах побеждает Зеленский с результатом 72,7% голосов, у Порошенко — 26,3%. Ранее сегодня спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер сообщил, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 02:47
Энергетика

Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов

Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.
Обновлено вчера в 09:09
Шоу-бизнес

Компанию Марату Башарову на курорте составила женщина из рабочего поселка

Покуда телеведущий и актер Марат Башаров называет развод с Елизаветой Шевырковй лишь формальностью, источники утверждают, что артист закрутил курортный роман в Сочи с эффектной блондинкой.
Обновлено в 01:09
Политика

США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана

Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Кадыров обратился к Зеленскому после предварительных итогов выборов

Обновлено вчера в 14:48
Авто

Lada Siluet, так и не вышедшая в серию

Представители «АвтоВАЗа» рассказали о давно «похороненном» концепте LADA Siluet, которому так и не суждено было выйти в серию.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Музыка

Петр Мамонов выступит в «Рюмочной»

Пётр Николаевич Мамонов снова выступит в любимой всеми "Рюмочной" (спустя два года) с программой стихов, разговоров и, конечно же, споёт свои старые и новые песни, - сообщается на странице мероприятия в фейсбуке.
Обновлено в 03:02
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено 20 апреля в 22:23
Происшествия

Медсестра покончила с собой в московском роддоме

Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию

Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено вчера в 07:37
Транспорт

Первая велосипедная дорога появится в Пекине

Обновлено в 02:44
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Происшествия

В Туле на дне рождения военнослужащий подорвался на гранате

В ночь на воскресенье, 21 апреля, четверо мужчин отмечали день рождения хозяина дома.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия

Число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло 290

Обновлено в 00:03
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено вчера в 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Килиан Мбаппе
Французский футболист
Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное