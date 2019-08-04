Инцидент произошел после победы парижского клуба над «Ренном» в матче за Суперкубок Франции. Мбаппе провел на поле 90 минут и забил один из двух победных мячей, передает «Спорт-Экспресс». Неймар, который, по информации СМИ, близок к уходу из ПСЖ, не попал в заявку на игру.

Мбаппе толкнул Неймара после победы ПСЖ в Суперкубке Франции

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