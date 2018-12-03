Футбол

Мбаппе станцевал на церемонии вручения «Золотого мяча»
Спорт БИЗНЕС Online
01:17

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе исполнил танец под песню рэпера Drake Plan на церемонии вручения награды «Золотой мяч» в Париже. 19-летний Мбаппе стал обладателем Kopa Trophy – награды от издания France Football для лучшего игрока моложе 21 года.
Спорт БИЗНЕС Online01:17

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Мбаппе станцевал на церемонии вручения «Золотого мяча»

Спорт БИЗНЕС Online01:17

Месси, Роналду и Рамос не приехали на церемонию вручения «Золотого мяча-2018» от France Football

Бомбардир.рувчера в 15:55
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что выступление национальной команды в 2018 году необходимо оценивать по домашнему чемпионату мира 2018 года.
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