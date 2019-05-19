Мбаппе стал самым результативным французом лиги 1 за последние 52 годаSportbox.RU вчера в 22:24

В матче чемпионата Франции против «Дижона» нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил дубль. Эти голы стали для француза 31-м и 32-м в сезоне-2018/19. Таким образом, Мбаппе стал первым с сезона-1966/67 французским футболистом, который забил более 31 гола в чемпионате.

Мбаппе стал самым результативным французом лиги 1 за последние 52 года

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