Футбол
Мбаппе стал самым результативным французом лиги 1 за последние 52 годаSportbox.RU вчера в 22:24
В матче чемпионата Франции против «Дижона» нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил дубль. Эти голы стали для француза 31-м и 32-м в сезоне-2018/19. Таким образом, Мбаппе стал первым с сезона-1966/67 французским футболистом, который забил более 31 гола в чемпионате.
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ПСЖ — «Дижон». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч 37-го тура чемпионата Франции 18 мая 2019 года
LiveSport.ru17 мая в 03:00
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
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