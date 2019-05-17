Футбол

Мбаппе стал самым результативным французом лиги 1 за последние 52 годаSportbox.RU вчера в 22:24

В матче чемпионата Франции против «Дижона» нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил дубль. Эти голы стали для француза 31-м и 32-м в сезоне-2018/19. Таким образом, Мбаппе стал первым с сезона-1966/67 французским футболистом, который забил более 31 гола в чемпионате.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мбаппе — первый француз за 53 года, забивший 32 гола за сезон в Лиге 1

Чемпионат03:24

ПСЖ – «Дижон»: прощание со столичной публикой

Все про Спорт ру17 мая в 09:19

Мбаппе побил 52-летний рекорд чемпионата Франции

Sport24.ruвчера в 21:36

Мбаппе - первый за 52 года француз, забивший в лиге 1 более 30 голов

Спорт-Экспрессвчера в 16:35

Мбаппе – первый за 53 года француз, забивший 32 гола за сезон в лиге 1

Sports.ruвчера в 16:35

Мбаппе стал самым результативным французом лиги 1 за последние 52 года

Матч ТВвчера в 22:24

ПСЖ — «Дижон». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч 37-го тура чемпионата Франции 18 мая 2019 года

LiveSport.ru17 мая в 03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Музыка

Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено в 00:08
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Обновлено в 00:10
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:53
Политика

Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского

Покидающий пост президента Украины Петр Порошенко получил приглашение на церемонию инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие

Четыре эсминца типа 051 выведены из состава ВМС НОАК

В крупнейшей военно-морской базе Китая Цингдао состоялась церемония вывода из состава ВМС НОАК четырёх эсминцев типа 051 (164 Гуйлинь, 109 Кайфэн, 134 Цзуньи и 110 Порт-Артур), служивших более 30 лет в строю, дабы освободить названия кораблей и их бортовые номера для более современных эсминцев типа 052DG и 055.
Обновлено вчера в 21:49
Музыка

Мать финалиста «Голос. Дети» объяснила отсылку к итогам шоу в рекламе

Ролик с Ержаном был опубликован 18 мая. Мальчик снялся в рекламе жилищного комплекса казахской строительной компании.
Обновлено в 05:18
Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани

Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Спорт

Глейхенгауз назвал Загитову своей музой

Обновлено вчера в 11:06
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»

Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия

Мальчик разбился насмерть, катая отца на квадроцикле

В поселке Атиг Свердловской области двенадцатилетний подросток разбился насмерть, катая отца на квадроцикле.
Обновлено в 05:11
Происшествия

У задержанного экс-полковника ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Офицера обвиняют в получении крупной взятки При обыске у задержанного по подозрению в крупной взятке бывшего начальника банковского отдела Управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина обнаружили и изъяли 12 млрд рублей, сообщает "Росбалт" со ссылкой на свои источники.
Обновлено 17 мая в 10:49
Игры

В Dota 2 появилась возможность защититься от травли

Отныне, все игроки, заплатившие около десяти долларов, имеют возможность защититься от игробуллинга.
Обновлено в 05:16
Общество

Ветеринары напомнили о правилах ухода за питомцами в жару

Ветеринары советуют в жаркое время не оставлять животных в закрытых непроветриваемых помещениях, чтобы избежать солнечного или теплового удара.
Обновлено в 03:55
Футбол

Воронежский «Факел» проиграл решающий матч во Владивостоке

Обновлено в 04:56
Политика

«Росатом» попросил Набиуллину стать «крестной матерью» ледокола

Госкорпорация «Росатом» обратилась к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой стать «крестной матерью» атомного ледокола «Урал».
Обновлено в 06:12
Происшествия

В поезде Новосибирск-Барнаул произошла массовая драка

Обновлено в 03:30
Политика

Бутина записала видеообращение в тюрьме

Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
Обновлено в 03:19
Футбол

Олег Кононов: Все игроки «Спартака» играли самоотверженно

Концовка нервная, потому что соперник достаточно агрессивно играл. Нашей задачей в первую очередь было, играя в обороне, не пропустить.
Обновлено вчера в 14:46
Авто

Названы 5 японских машин, с которыми владельцы не хотят расставаться

Обновлено в 04:08
Происшествия

МАК расшифровал «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево SSJ100

В свою очередь, по данным газеты «Коммерсантъ», во время посадки пилоты резко увеличили скорость и перевели самолет в режим пикирования.
Обновлено 17 мая в 15:57
Футбол

Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Динамо»

Тренерские штабы «Енисея» и «Динамо» огласили стартовые составы на очную встречу команд в рамках 29-го тура РПЛ.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Эрдоган анонсировал совместное с Россией производство С-500

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Турция могут запустить совместное производство зенитно-ракетных систем С-500.
Обновлено в 01:24
Политика

Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 00:00
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Наука

Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено 16 мая в 22:40
Хоккей

Капризов вернулся в звено к Овечкину перед матчем ЧМ со швейцарцами

Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов работает в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым перед матчем чемпионата мира с командой Швейцарии, ранее игравший на этом месте Александр Барабанов переведен в тройку Сергея Андронова.
Обновлено в 05:12
Футбол

У футболиста сборной России намечена свадьба на день игры с Сан-Марино

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин, попавший в расширенный список кандидатов в российскую сборную, отметил, что на день, когда наша команда встретится с Сан-Марино (8 июня), у него назначена свадьба.
Обновлено в 05:46
Происшествия

В Одессе загорелся бывший военный склад

В Одессе загорелся бывший военный склад.
Обновлено в 05:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Килиан Мбаппе
Французский футболист
Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное