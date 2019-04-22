Футбол
Мбаппе стал самым молодым автором 30 мячей в одном сезоне Лиги 1ProstoProSport 18:03
«ПСЖ» победил «Монако» (3:1) в матче 33-го тура чемпионата Франции. Хет-трик в составе парижан оформил нападающий Килиан Мбаппе. Таким образом 20-летний футболист довел количество мячей в сезоне Лиги 1 до 30, став самым молодым игроком, достигшим этой отметки, опередив Эрве Равелли.
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