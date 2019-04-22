Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил голРИА Новости вчера в 17:18
Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1. Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1.
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Хет-трик Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Монако», Головин отметился голом (видео)
Советский спортвчера в 16:58
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Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 50% протоколов
Обновлено вчера в 20:44
Политика
Зеленского пригласили посетить Крым
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад – стать частью России.
Обновлено в 01:29
Общество
В Челябинске цыгане разграбили «Вещеворот» с одеждой
Вечером 21 апреля на перекрестке Чичерина и проспекта Победы в Челябинске две цыганки с детьми разворовали ящик социально-предпринимательского проекта "Вещеворот".
Обновлено в 00:50
Игры
Озвучена дата релиза игры Cyberpunk 2077
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Зеленского с победой на выборах поздравили Трамп и Макрон
Украинским ЦИК обработано около 70% всех протоколов с голосами избирателей, поданными за того или иного кандидата в ходе второго тура президентских выборов.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Зеленский обратился к странам бывшего СССР
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, обратился к странам постсоветского пространства и призвал брать пример с Украины.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
СМИ рассказали о «хитром плане» Японии по возврату Курил
Токио разработал хитрый план по возвращению островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, пишет японское издание Sankei.
Обновлено в 00:45
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Происшествия
Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 290
Обновлено в 02:00
Политика
Эксперты спрогнозировали отношения России и Украины при Зеленском
Лидирующий во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский может смягчить политику Киева в отношении украинизации и милитаризации, но радикально курс страны не поменяет.
Обновлено вчера в 17:06
Общество
Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале
В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык
Владимир Зеленский поддерживает законопроект об украинском языке как государственном, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.
Обновлено вчера в 15:04
Футбол
«Зенит» отказался от покупки полузащитника «Реала»
Обновлено в 00:30
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Армия и оружие
Военная полиция России нашла в Сирии танк по карте боевиков
Военная полиция России в сирийской Думе обнаружила танк и схрон с боеприпасами с помощью карты, в которой были указаны координаты позиций боевиков организации «Джейш аль-Ислам».
Обновлено в 01:28
Кино
Фильм «Миллиард» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено вчера в 22:14
Общество
На видео попало, как обессиленный белый медведь просит у людей помощи
Местные жители назвали медведя "камчатским Умкой". по их словам, животное не проявляет агрессии и выглядит обессиленным.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Зеленский назвал задачу номер один на посту президента
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, заявил, что «задачей номер один» для него станет возвращение домой арестованных в России моряков.
Обновлено вчера в 17:34
ЖКХ
График отключения горячей воды в Омске стал известен
В Омске благодаря теплосбытовой компании стал известен график отключения горячей воды.
Обновлено в 01:59
Экономика
Fortum зовет «Газпром» на водораздел
В обмен ГЭХ получит долю Fortum в ТГК-1, а также либо Няганскую ГРЭС в Западной Сибири (1,3 ГВт), либо все остальные активы Fortum в Сибири и на Урале — Челябинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, Аргаяшскую ТЭЦ и Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест
Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 15:05
Политика
США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана
Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Кино
Вторая серия «Игры Престолов» появилась в сети раньше времени
В интернете, на несколько часов раньше премьеры, появилась вторая серия знаменитого сериала «Игра Престолов».
Обновлено вчера в 19:38
Армия и оружие
СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России
По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено вчера в 08:57
Здоровье
Нижнекамский психолог раскрыла природу появления раковых клеток
Во время лекции для страдающих раком жителей Нижнекамска психолог Татьяна Савельева рассказала, что к развитию раковых клеток в организме человека приводят вина, обида, зависть и стыд, а также невысказанный гнев и желание мести.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае
Tesla направила группу специалистов для выяснения обстоятельств взрыва своего автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, следует из заявления компании.
Обновлено в 00:36