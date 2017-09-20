Футбол

Мбаппе стал самым дорогим футболистом в миреИзвестия вчера в 09:28

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире. Соответствующее исследование в четверг, 13 июня, опубликовал центр CIES Football Observatory. Согласно исследованию, трансферная стоимость 20-летнего нападающего оценивается в €252 млн.
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Как Роналду опустился на 20-е место в рейтинге самых дорогих игроков

Газета.Ru01:30

CIES: Мбаппе – самый дорогой игрок мира. Салах – 2-й, Месси – 4-й Роналду – 20-й

Sports.ruвчера в 08:14

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии аналитиков

Советский спортвчера в 08:58

Аналитики: Мбаппе — самый дорогой футболист мира, Месси нет в первой тройке

Чемпионатвчера в 08:47

Исследование: Мбаппе - самый дорогой игрок мира, Месси - 4-й, Роналду - 20-й

Спорт-Экспрессвчера в 08:41

Аналитики назвали Мбаппе самым дорогим футболистом мира

Sport.ruвчера в 09:44

Месси не вошел в тройку самых дорогих игроков мира, Роналду замкнул топ-20

Матч ТВвчера в 09:15
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Общество

Хирург заявил о несостыковках в обстоятельствах отравления Алибасова

Игорь Шарипов, хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского, заявил о серьёзных вопросах по поводу отравления Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено вчера в 18:04
Экономика

Чубайс предложил ввести углеродный налог в России

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести углеродный налог в России.
Обновлено 12 июня в 23:12
Происшествия

В Мельбурне проходит митинг против экстрадиции Ассанжа в США

Митинг против экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа проходит у консульства Великобритании в австралийском городе Мельбурн, по меньшей мере два человека были задержаны.
Обновлено в 01:16
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика

Порошенко заявил, что готов помочь Зеленскому с зарубежными визитами

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко в эфире телеканала «Прямой» заявил, что готов помочь действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать его первые зарубежные визиты успешными.
Обновлено вчера в 21:12
Культура

Эдуарду Кочергину в Воронеже вручили Платоновскую премию

Эдуард Кочергин получил из рук главы региона диплом, денежную премию в размере 1 млн руб. и памятный знак лауреата Платоновской премии.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Путин снял с должностей генералов в связи с делом Голунова

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом об отставке двух генералов после того, как с журналиста "Медузы" Ивана Голунова сняли обвинения.
Обновлено вчера в 08:07
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Обновлено в 01:25
Гаджеты

Huawei рассказала, чем заменит Android

Китайская корпорация Huawei в скором времени запустит собственную операционную систему Hongmeng, которая будет установлена на аппаратах компании вместо ОС Android, заявил Reuters вице-президент компании Эндрю Уильямсон.
Обновлено в 01:20
Наука

Исследования с помощью синхротронов могут стать точнее за счет большей яркости излучения

Обновлено вчера в 10:57
Политика

В Польше назвали еще одного виновного в гибели президента Качинского

Бывшего главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабского признал виновным в гибели президента Польши Леха Качинского окружной суд Варшавы, 13 июня сообщило «Радио Польша».
Обновлено вчера в 17:05
Транспорт

Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Политика

МИД Британии прокомментировал инцидент с танкерами в Оманском заливе

Глава МИД Великобритании Джереми Хант доверяет оценке госсекретаря США Майка Помпео, согласно которой власти Ирана несут ответственность за совершённые нападения на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол

В Саранске определились пары для стыковых матчей Кубка ПФЛ «Переправа»

Завершился групповой этап соревнований, по итогам которого определились пары для стыковых матчей.
Обновлено вчера в 21:59
Финансы

«Коммерсантъ» рассказал о выдаче кредитных карт школьникам

Участники рынка рассказали изданию, что в последнее время участились случаи выдачи кредитных карт неработающим заемщикам, которым недавно исполнилось 18 лет.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка

Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Политика

В Киргизии началось заседание Совета глав государств ШОС

Обновлено в 01:01
Футбол

Эден Азар обратился к болельщикам «Реала»

Обновлено вчера в 23:40
Футбол

Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии по футболу

Младен Крстаич был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Сербии по футболу.
Обновлено вчера в 12:23
Авто

Mitsubishi готовит конкурента Ford Ranger Raptor

Новинку сразу окрестили конкурентом Ford Ranger Raptor, который дебютировал в августе прошлого года.
Обновлено в 00:40
Музыка

Названы самые богатые рэперы в мире

Forbes составил рейтинг самых богатых рэперов в мире.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Более половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности

Около 51% многодетных семей в России находятся за чертой бедности, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 13:08
Общество

Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу

Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес

Роза Сябитова: «На старости лет схожу с ума»

Последней же каплей, по словам Сябитовой, стал звонок подруги.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся детский сад

В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
Обновлено в 01:37
Кино

НТВ покажет последний фильм, в котором снялась Жанна Фриске

Обновлено вчера в 18:20
Политика

Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Турции и Таиланде

О распоряжении №943 главы МВД, которое вычеркивает Турцию из числа запретных стран для отдыха сотрудников полиции, сообщило агентство «Фонтанка».
Обновлено вчера в 18:40
Футбол

Transfermarkt обнулит трансферную цену Кокорина и Мамаева

Футболисты «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин обесценятся как игроки Российской Премьер-Лиги (РПЛ) — после того, как их трансферная стоимость на сайте Transfermarkt будет обнулена 14 июня.
Обновлено вчера в 22:08
Гаджеты

Google добавила функцию разблокировки iPhone через Android-гаджеты

Опция для разблокировки iPhone через Android-гаджет называется 2SV, недавно она стала доступна на всех версиях их фирменной операционной системы, начиная с 7.0 и старше.
Обновлено вчера в 05:10
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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