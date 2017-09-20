Футбол
Мбаппе стал самым дорогим футболистом в миреИзвестия вчера в 09:28
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире. Соответствующее исследование в четверг, 13 июня, опубликовал центр CIES Football Observatory. Согласно исследованию, трансферная стоимость 20-летнего нападающего оценивается в €252 млн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
CIES: Мбаппе – самый дорогой игрок мира. Салах – 2-й, Месси – 4-й Роналду – 20-й
Sports.ruвчера в 08:14
Исследование: Мбаппе - самый дорогой игрок мира, Месси - 4-й, Роналду - 20-й
Спорт-Экспрессвчера в 08:41
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Общество
Хирург заявил о несостыковках в обстоятельствах отравления Алибасова
Игорь Шарипов, хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского, заявил о серьёзных вопросах по поводу отравления Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Обновлено вчера в 18:04
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог в России
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести углеродный налог в России.
Обновлено 12 июня в 23:12
Происшествия
В Мельбурне проходит митинг против экстрадиции Ассанжа в США
Митинг против экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа проходит у консульства Великобритании в австралийском городе Мельбурн, по меньшей мере два человека были задержаны.
Обновлено в 01:16
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Порошенко заявил, что готов помочь Зеленскому с зарубежными визитами
Бывший украинский лидер Пётр Порошенко в эфире телеканала «Прямой» заявил, что готов помочь действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать его первые зарубежные визиты успешными.
Обновлено вчера в 21:12
Культура
Эдуарду Кочергину в Воронеже вручили Платоновскую премию
Эдуард Кочергин получил из рук главы региона диплом, денежную премию в размере 1 млн руб. и памятный знак лауреата Платоновской премии.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Путин снял с должностей генералов в связи с делом Голунова
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом об отставке двух генералов после того, как с журналиста "Медузы" Ивана Голунова сняли обвинения.
Обновлено вчера в 08:07
Гаджеты
Huawei рассказала, чем заменит Android
Китайская корпорация Huawei в скором времени запустит собственную операционную систему Hongmeng, которая будет установлена на аппаратах компании вместо ОС Android, заявил Reuters вице-президент компании Эндрю Уильямсон.
Обновлено в 01:20
Наука
Исследования с помощью синхротронов могут стать точнее за счет большей яркости излучения
Обновлено вчера в 10:57
Политика
В Польше назвали еще одного виновного в гибели президента Качинского
Бывшего главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабского признал виновным в гибели президента Польши Леха Качинского окружной суд Варшавы, 13 июня сообщило «Радио Польша».
Обновлено вчера в 17:05
Транспорт
Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Политика
МИД Британии прокомментировал инцидент с танкерами в Оманском заливе
Глава МИД Великобритании Джереми Хант доверяет оценке госсекретаря США Майка Помпео, согласно которой власти Ирана несут ответственность за совершённые нападения на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
В Саранске определились пары для стыковых матчей Кубка ПФЛ «Переправа»
Завершился групповой этап соревнований, по итогам которого определились пары для стыковых матчей.
Обновлено вчера в 21:59
Финансы
«Коммерсантъ» рассказал о выдаче кредитных карт школьникам
Участники рынка рассказали изданию, что в последнее время участились случаи выдачи кредитных карт неработающим заемщикам, которым недавно исполнилось 18 лет.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка
Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
В Киргизии началось заседание Совета глав государств ШОС
Обновлено в 01:01
Футбол
Эден Азар обратился к болельщикам «Реала»
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии по футболу
Младен Крстаич был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Сербии по футболу.
Обновлено вчера в 12:23
Авто
Mitsubishi готовит конкурента Ford Ranger Raptor
Новинку сразу окрестили конкурентом Ford Ranger Raptor, который дебютировал в августе прошлого года.
Обновлено в 00:40
Музыка
Названы самые богатые рэперы в мире
Forbes составил рейтинг самых богатых рэперов в мире.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Более половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности
Около 51% многодетных семей в России находятся за чертой бедности, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 13:08
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес
Роза Сябитова: «На старости лет схожу с ума»
Последней же каплей, по словам Сябитовой, стал звонок подруги.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся детский сад
В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
Обновлено в 01:37
Кино
НТВ покажет последний фильм, в котором снялась Жанна Фриске
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Турции и Таиланде
О распоряжении №943 главы МВД, которое вычеркивает Турцию из числа запретных стран для отдыха сотрудников полиции, сообщило агентство «Фонтанка».
Обновлено вчера в 18:40
Футбол
Transfermarkt обнулит трансферную цену Кокорина и Мамаева
Футболисты «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин обесценятся как игроки Российской Премьер-Лиги (РПЛ) — после того, как их трансферная стоимость на сайте Transfermarkt будет обнулена 14 июня.
Обновлено вчера в 22:08
Гаджеты
Google добавила функцию разблокировки iPhone через Android-гаджеты
Опция для разблокировки iPhone через Android-гаджет называется 2SV, недавно она стала доступна на всех версиях их фирменной операционной системы, начиная с 7.0 и старше.
Обновлено вчера в 05:10