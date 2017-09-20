Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира по версии CIESRT на русском 10:37

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира, опубликованный порталом CIES Football Observatory. Рейтинг обнародован на официальном портале.

Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира по версии CIES

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