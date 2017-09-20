Футбол

Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира по версии CIESRT на русском 10:37

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира, опубликованный порталом CIES Football Observatory. Рейтинг обнародован на официальном портале.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Месси не вошел в тройку самых дорогих игроков мира, Роналду замкнул топ-20

Матч ТВ09:15

Исследование: Мбаппе - самый дорогой игрок мира, Месси - 4-й, Роналду - 20-й

Спорт-Экспресс08:41

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии аналитиков

Советский спорт08:58

Аналитики: Мбаппе — самый дорогой футболист мира, Месси нет в первой тройке

Чемпионат08:47

Французский нападающий Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире

ТАСС09:05

Аналитики назвали Мбаппе самым дорогим футболистом мира

Sport.ru09:44

CIES: Мбаппе – самый дорогой игрок мира. Салах – 2-й, Месси – 4-й Роналду – 20-й

Sports.ru08:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Политика

Россия готова продолжать транзит газа через Украину, заявил Новак

Новак заявил, что Россия готова обеспечить транзит газа через Украину и обеспечивать поставки потребителям.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Кремль прокомментировал жесткие задержания на шествии в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшее в Москве несанкционированное шествие в поддержку журналиста Ивана Голунова и против полицейского произвола, заявил, что непосредственно организовывать такие акции или не давать на них разрешение - это прерогатива городских властей.
Обновлено в 10:24
Политика

Владимир Путин считает неизбежным восстановление отношений с Украиной

На прошлой неделе в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме, Путин говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, назвал его хорошим актером.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Богомолов отказался отвечать на вопрос Собчак о своей личной жизни

Обновлено в 11:17
Гаджеты

Стала известна дата начала продаж смартфона Honor 20 в России

Стала известна дата начала продаж смартфона Honor 20 в России, сообщает «Ъ». Устройство будет продаваться в официальном интернет-магазине и магазинах партнёров по цене 27 990 руб. начиная с 21 июня.
Обновлено в 11:28
Происшествия

На севере Байкала произошла массовая гибель рыбы

На северном берегу озера Байкал, в бухте Губа Сеногда, в 8 км от Северобайкальска произошла массовая гибель рыбы.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Убита жена бывшего вратаря СКА Максима Соколова

Супруга бывшего вратаря СКА и сборной России, а ныне тренера вратарей СКА Максима Соколова убита под Петербургом.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие

В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1М

Журнал назвал ее оружием Судного дня. Ракета ПРС-1М является частью российской системы противоракетной обороны А-135 «Амур».
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Оманском заливе атакованы два танкера

6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Общество

Власти Карелии решили изменить охранный статус урочища Сандармох

Управление по охране объектов культурного наследия Карелии предложило федеральному Минкультуры уточнить охранный статус урочища Сандармох, где в годы Большого террора была расстреляно и захоронено почти 10 тысяч человек.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Организатор полёта Леха Качиньского в Смоленск получил тюремный срок

Обновлено в 09:14
Общество

Для автомобилистов могут ввести экспресс-тесты на наркотики

В России могут повсеместно ввести тест на наркотики для водителей. Слюну водителя проверят на экспресс-тесте.
Обновлено в 10:30
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Наука

Ученые выяснили, почему средиземноморская диета полезна для здоровья

Обновлено в 09:01
Технологии

Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов

Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи

Обновлено в 05:43
Авто

Покупателям Hyundai Venue придется ждать кроссовер два месяца

Напомним, завод корейского автогиганта в Индии может выпускать только 9 тысяч Hyundai Venue в месяц.
Обновлено в 02:05
Общество

В ходе реставрации Яузской больницы найдены документы конца XIX века

Обновлено в 06:25
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Общество

Штраф за хранение данных россиян за рубежом хотят увеличить

В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафа до 18 млн рублей за неисполнение требований локализации баз с персональными данными россиян, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:11
Интернет

Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»

В разработанных «Яндексом» и «Лабораторией Касперского» мобильных приложениях для Android (операционная система Google) перестала работать часть функций, сообщает РБК со ссылкой на жалобы пользователей.
Обновлено в 03:30
Политика

Володин назвал условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 11:24
Происшествия

Суд вынес первый штраф участнику марша в поддержку Голунова

Таганский районный суд назначил первый штраф участнику несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает «ОВД-инфо».
Обновлено в 11:11
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины

Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором

Обновлено в 07:45
Армия и оружие

В истребителе F-35C обнаружена критическая проблема

По сообщению американского издания Defence News, истребители F-35C при достижении сверхзвуковой скорости не могут долгое время находится в стеллс-режиме, иначе он подвергнется разрушениям и потеряет скрытность.
Обновлено в 09:57
Авто

Kia показала новый кроссовер для России

Компания KIA опубликовала короткое тизерное видео, раскрывающее некоторые черты внешности нового глобального кроссовера Seltos.
Обновлено в 07:47
Авто

Названы подержанные автомашины, которые сильно теряют в цене

После анализа рынка подержанных автомобилей эксперты составили список тех, которые сегодня продают по остаточной стоимости в США.
Обновлено в 01:27
Общество

На Украине разрешили перевязывать красной лентой только торты Roshen

Кондитерская корпорация Roshen добилась права перевязывать свои торты красной лентой.
Обновлено в 11:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное