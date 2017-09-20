Футбол
Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира по версии CIESRT на русском 10:37
Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира, опубликованный порталом CIES Football Observatory. Рейтинг обнародован на официальном портале.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Политика
Россия готова продолжать транзит газа через Украину, заявил Новак
Новак заявил, что Россия готова обеспечить транзит газа через Украину и обеспечивать поставки потребителям.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Кремль прокомментировал жесткие задержания на шествии в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшее в Москве несанкционированное шествие в поддержку журналиста Ивана Голунова и против полицейского произвола, заявил, что непосредственно организовывать такие акции или не давать на них разрешение - это прерогатива городских властей.
Обновлено в 10:24
Политика
Владимир Путин считает неизбежным восстановление отношений с Украиной
На прошлой неделе в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме, Путин говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, назвал его хорошим актером.
Обновлено в 00:00
Гаджеты
Стала известна дата начала продаж смартфона Honor 20 в России
Стала известна дата начала продаж смартфона Honor 20 в России, сообщает «Ъ». Устройство будет продаваться в официальном интернет-магазине и магазинах партнёров по цене 27 990 руб. начиная с 21 июня.
Обновлено в 11:28
Происшествия
На севере Байкала произошла массовая гибель рыбы
На северном берегу озера Байкал, в бухте Губа Сеногда, в 8 км от Северобайкальска произошла массовая гибель рыбы.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Убита жена бывшего вратаря СКА Максима Соколова
Супруга бывшего вратаря СКА и сборной России, а ныне тренера вратарей СКА Максима Соколова убита под Петербургом.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1М
Журнал назвал ее оружием Судного дня. Ракета ПРС-1М является частью российской системы противоракетной обороны А-135 «Амур».
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Общество
Власти Карелии решили изменить охранный статус урочища Сандармох
Управление по охране объектов культурного наследия Карелии предложило федеральному Минкультуры уточнить охранный статус урочища Сандармох, где в годы Большого террора была расстреляно и захоронено почти 10 тысяч человек.
Обновлено в 08:54
Общество
Для автомобилистов могут ввести экспресс-тесты на наркотики
В России могут повсеместно ввести тест на наркотики для водителей. Слюну водителя проверят на экспресс-тесте.
Обновлено в 10:30
Экономика
В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Технологии
Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов
Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
Обновлено в 05:43
Авто
Покупателям Hyundai Venue придется ждать кроссовер два месяца
Напомним, завод корейского автогиганта в Индии может выпускать только 9 тысяч Hyundai Venue в месяц.
Обновлено в 02:05
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Общество
Штраф за хранение данных россиян за рубежом хотят увеличить
В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафа до 18 млн рублей за неисполнение требований локализации баз с персональными данными россиян, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:11
Интернет
Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»
В разработанных «Яндексом» и «Лабораторией Касперского» мобильных приложениях для Android (операционная система Google) перестала работать часть функций, сообщает РБК со ссылкой на жалобы пользователей.
Обновлено в 03:30
Политика
Володин назвал условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 11:24
Происшествия
Суд вынес первый штраф участнику марша в поддержку Голунова
Таганский районный суд назначил первый штраф участнику несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает «ОВД-инфо».
Обновлено в 11:11
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
В истребителе F-35C обнаружена критическая проблема
По сообщению американского издания Defence News, истребители F-35C при достижении сверхзвуковой скорости не могут долгое время находится в стеллс-режиме, иначе он подвергнется разрушениям и потеряет скрытность.
Обновлено в 09:57
Авто
Kia показала новый кроссовер для России
Компания KIA опубликовала короткое тизерное видео, раскрывающее некоторые черты внешности нового глобального кроссовера Seltos.
Обновлено в 07:47
Авто
Названы подержанные автомашины, которые сильно теряют в цене
После анализа рынка подержанных автомобилей эксперты составили список тех, которые сегодня продают по остаточной стоимости в США.
Обновлено в 01:27
Общество
На Украине разрешили перевязывать красной лентой только торты Roshen
Кондитерская корпорация Roshen добилась права перевязывать свои торты красной лентой.
Обновлено в 11:13