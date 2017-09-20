Футбол

Мбаппе стал самым дорогим футболистом в миреИзвестия 09:28

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире. Соответствующее исследование в четверг, 13 июня, опубликовал центр CIES Football Observatory. Согласно исследованию, трансферная стоимость 20-летнего нападающего оценивается в €252 млн.
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Мбаппе — самый дорогой футболист по версии CIES. Месси не попал в тройку, а Роналду замкнул топ-20

Sport24.ru10:05

Месси не вошел в тройку самых дорогих игроков мира, Роналду замкнул топ-20

Матч ТВ09:15

CIES: Мбаппе – самый дорогой игрок мира. Салах – 2-й, Месси – 4-й Роналду – 20-й

Sports.ru08:14

Аналитики: Мбаппе — самый дорогой футболист мира, Месси нет в первой тройке

Чемпионат08:47

Исследование: Мбаппе - самый дорогой игрок мира, Месси - 4-й, Роналду - 20-й

Спорт-Экспресс08:41

Аналитики назвали Мбаппе самым дорогим футболистом мира

Sport.ru09:44

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии аналитиков

Советский спорт08:58
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