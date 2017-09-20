Футбол
Мбаппе стал самым дорогим футболистом в миреИзвестия 09:28
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире. Соответствующее исследование в четверг, 13 июня, опубликовал центр CIES Football Observatory. Согласно исследованию, трансферная стоимость 20-летнего нападающего оценивается в €252 млн.
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Рудковская: я не стесняюсь своего возраста
Телеведущая Яна Рудковская опубликовала видео в купальнике и поделилась мыслями о своем возрасте, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:26
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Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к прокурору города в связи с информацией о госпитализации подростка, задержанного на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, из отдела внутренних дел по району Алексеевский.
Обновлено вчера в 14:03
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Супервспышки могут угрожать Земле
Обновлено 11 июня в 11:41
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Глава МВД Великобритании подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подписал запрос США на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Пелагея разрыдалась на прощании со звездой «Голоса»
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Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
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Авто
Назвали сроки появления новой Lada 4x4
Внедорожник Lada 4x4 нового поколения может выйти на рынок только в 2022 году, но еще даже не решено, на какой платформе построят новинку.
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Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
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Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Политика
Климкин предсказал год вступления Украины в ЕС
Само вступление в Евросоюз может произойти ближе к 2035 году, считает министр. Украинскую заявку должны будут одобрить все страны ЕС.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях
В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
Обновлено в 07:20
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Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
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Шоу-бизнес
Под юбкой Собчак. Ксюша подарила театр хайповому режиссёру
Поклонники Ксении Собчак уверены, что Богомолов закрутил роман с телеведущей ради быстрого карьерного взлета и материального благополучия и еще какое-то время будет укрываться «под юбкой» Собчак.
Обновлено 10 июня в 18:45
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором
Обновлено в 07:45
Финансы
ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей
По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Семью Бари Алибасова обманули на 800 тысяч с помощью кота
Беды продолжают сыпаться на семью находящегося в реанимации 72-летнего российского музыкального продюсера Бари Алибасова: родные артиста только что лишились 800 тысяч рублей, обещанных в качестве вознаграждения за кота Чучу.
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Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Финансы
Профицит бюджета России за пять месяцев 2019 года составил 2,7% ВВП
Профицит федерального бюджета РФ за январь - май 2019 года составил 2,7% ВВП, или 1,149 трлн рублей.
Обновлено в 08:35
Политика
Володин не исключил возвращение России в ПАСЕ в июне
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что делегация российского парламента может принять участие в июньской сессии ПАСЕ, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Москве начался марш в поддержку журналиста Голунова
Обновлено вчера в 05:03
Происшествия
СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски
Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
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Сериал «Чернобыль» потребовали запретить «Коммунисты России»
Обновлено в 08:46
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
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Обновлено вчера в 18:29
Политика
Российский офицер освобожден из плена в Афганистане
Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Футбол
«Рубин» подписал ещё одного футболиста «Анжи»
«Рубин» подписал контракт с 20-летним полузащитником Камилем Закировым.
Обновлено в 09:53