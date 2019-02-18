Мбаппе стал первым за 45 лет французом, забившим 19 голов в 18 стартовых турах Лиги 1Бомбардир.ру 00:58

В рамках 25-го тура Лиги 1 «ПСЖ» в гостях добыл минимальную победу над «Сент-Этьеном». Единственный гол в этом матче забил нападающий парижан Килиан Мбаппе. Как сообщает Opta, Мбаппе – первый француз за последние 45 лет, отличившийся 19 раз в 18 стартовых турах Лиги 1.

Мбаппе стал первым за 45 лет французом, забившим 19 голов в 18 стартовых турах Лиги 1

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