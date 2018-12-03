Трофей лучшему молодому футболисту мира вручается «Франс футбол» впервые. Награда носит имя Раймона Копа. Этот футболист выступал за мадридский «Реал» в 50-е годы прошлого века и стал первым французом, удостоенным «Золотого мяча» (в 1958 году).

Хоккей Хоккей «Нью-Джерси» дома проиграл «Тапме», Яковлев забросил первую шайбу в НХЛ Яковлев (32) стал автором единственной заброшенной шайбы "Нью-Джерси". Яковлев в мае 2018 года подписал однолетний контракт с "Нью-Джерси".

Баскетбол Баскетбол Леонард и Миллсэп названы лучшими игроками недели в НБА Лучшим игроком Западной конференции назван Пол Миллсэп из «Денвера», который в среднем за игру набирал 21 очко и совершал 10,5 подборов.

Баскетбол Баскетбол Матч между сборными России и Финляндии по баскетболу пройдет в Перми Матч отборочного турнира Кубка мира 2019 года по баскетболу между сборными России и Финляндии пройдет в Перми.

Футбол Футбол Кононов рассказал о трансферных планах «Спартака» Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отметил, что клуб не планирует в зимнее трансферное окно масштабно пересматривать состав.

Футбол Футбол Олег Кононов: «Глушаков проводит качественные игры» Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что доволен игрой капитана команды Дениса Глушакова в трех последних матчах.

Футбол Футбол «Байер» сыграл вничью с «Нюрнбергом» в матче Бундеслиги В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Нюрнберг» сыграл вничью с леверкузенским «Байером».

Футбол Футбол Роналд Куман: «Уважаем сборную Англии» Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман высказался об итогах жеребьевки плей-офф Лиги наций.

Футбол Футбол Аршавин: «Моя карьера уже закончена» Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин подтвердил информацию о завершении карьеры футболиста.

Хоккей Хоккей Зинэтула Билялетдинов: «Плохой лед сказывается на игре команды» Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов подвел итоги домашнего матча против череповецкой "Северстали" (4:2), отметив, что далеко не все в этой игре получилось так, как задумывалось.