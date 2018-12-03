Спорт

Мбаппе стал первым обладателем Трофея Копа
News.ru
15:15

Трофей лучшему молодому футболисту мира вручается «Франс футбол» впервые. Награда носит имя Раймона Копа. Этот футболист выступал за мадридский «Реал» в 50-е годы прошлого века и стал первым французом, удостоенным «Золотого мяча» (в 1958 году).
News.ru15:15

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Мбаппе стал первым обладателем Трофея Копа

News.ru15:15
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Раймон Копа
Французский футболист
Французский футболист, нападающий. Выступал за клубы: «Анжерс», «Стад де Реймс», «Реал Мадрид». За сборную Франции сыграл 45 матчей в 1952-1962.
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