Спорт
Трофей лучшему молодому футболисту мира вручается «Франс футбол» впервые. Награда носит имя Раймона Копа. Этот футболист выступал за мадридский «Реал» в 50-е годы прошлого века и стал первым французом, удостоенным «Золотого мяча» (в 1958 году).
News.ru15:15
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