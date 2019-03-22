Футбол

Мбаппе стал главной трансферной целью «Реала»Спорт БИЗНЕС Online 05:33

Как сообщила испанская газета As, президент «Реала» Флорентино Перес планирует масштабную перестройку этим летом и сделал форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе главной целью клуба на трансферном рынке. Фото: Джалиль Губайдуллин, БИЗНЕС Online "Реал" находится на третьем месте в таблице чемпионата Испании.
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Daily Mail: «ПСЖ» купит Гризманна за 100 млн евро, если «Реал» заберет Мбаппе или Неймара

Eurosport.ru06:21

Мбаппе стал главной трансферной целью «Реала»

Спорт БИЗНЕС Online05:33

СМИ: Мбаппе — главная трансферная цель «Реала» на лето

Матч ТВ05:29

Мбаппе — главная цель «Реала» на летнее трансферное окно

Чемпионат04:57

Мбаппе стал приоритетной трансферной целью «Реала»

Sport24.ru06:01

Источник: «Мбаппе стал главной трансферной целью „Реала“»

Sport.ru06:00

As: Мбаппе – главная цель «Реала»

Sports.ru04:26
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Происшествия

Российские судьи уволились после оправдания полицейских

Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.
Обновлено в 08:43
Экономика

Thomas Cook объявил о покупке российского туроператора «Библио-Глобус»

Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Рогозин: МБР «Сармат» «порвет в клочья» любую систему ПРО

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые о новой МБР «Сармат» сообщил президент России Владимир Путин в минувшем году.
Обновлено в 10:56
Происшествия

В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия

Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено в 09:24
Наука

Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма

Научные специалисты Института Скриппса в США успешно апробировали на крысах новый способ терапии алкогольной зависимости, который они сами охарактеризовали как «революционный метод лечения алкоголизма в любой форме».
Обновлено 19 марта в 14:16
Политика

Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:19
Спорт

Евгения Медведева: «Боль дала мне силы»

Обновлено в 08:28
Наука

Стимуляция мозга помогла в лечении депрессии

Учёные из Германии заявили об успехах в лечении резистентной депрессии с помощью инвазивной стимуляции головного мозга.
Обновлено вчера в 06:01
Гаджеты

Microsoft назвала дату окончания поддержки Windows 7

Как говорится в сообщении компании, прекращение обновления систем безопасности Windows 7 будет осуществлено с 14 января 2020 года, что представляет угрозу использования данной ОС после указанной даты ввиду невозможности обеспечить эффективную защиту перед современными киберугрозами в дальнейшем.
Обновлено в 05:34
Футбол

Леонид Федун о сборной России: «У многих из тех, кто играет сегодня, нет перспектив дожить до ЧМ-2022»

Нужно, чтобы РФС принял стратегические решение о том, что делать дальше.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес

Запашный резко раскритиковал Невзорова за негатив в адрес Началовой

Обновлено в 10:22
Политика

США расширили санкционные списки по Ирану

13 февраля Вашингтон усилил ограничительные меры против Ирана, внеся в санкционный список еще две организации и девять физических лиц.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Вертолет с пассажирами совершил жесткую посадку в ЯНАО

В ближайшее время из Салехарда вылетит другой борт «Ямала», который доставит пассажиров Ми-8 в пункт назначения.
Обновлено в 05:11
Общество

Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной матери

Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.
Обновлено в 07:24
Футбол

Влашич – о своем будущем в ЦСКА: «Все решится после молодежного Евро»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», высказался о своем будущем.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Украинец Гриб получил шесть лет колонии за содействие терроризму

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил гражданина Украины Павла Гриба к шести годам колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

Юрий Борисов рассказал о судьбе гособоронзаказа на самолеты Ил-476

По словам вице-премьера, Минобороны рассматривает Ил-476 в качестве основного самолета военно-транспортной авиации, и намерено до 2030 года закупить более сотни таких машин, не считая топливозаправщиков, которые также создаются на базе Ил-476.
Обновлено в 01:15
Политика

В Раде призвали упразднить должность президента Украины

Председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что на Украине необходимо упразднить пост президента страны.
Обновлено в 08:57
Хоккей

«Авангард» пробился в полуфинал Кубка Гагарина

Подопечные Боба Хартли добились четвертой победы в серии и, следовательно, вышли в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграют с победителем четвертьфинальной серии между "Автомобилистом" и "Салаватом Юлаевым".
Обновлено в 09:21
Энергетика

Правительство намерено продлить заморозку цен на бензин до лета

Правительство России приняло решение продлить на три месяца соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо (бензин и дизель), сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 19:24
Футбол

Экс-полузащитник сборной Англии Джонсон вышел из тюрьмы

Бывший полузащитник сборной Англии Адам Джонсон вышел из тюрьмы, сообщает Газета.Ru со ссылкой на The Sun.
Обновлено в 06:26
Театры

Сергей Полунин станет худруком новой балетной школы в Севастополе

Обновлено в 10:33
Политика

Рогозин объявил о вступлении России в космическую гонку

Читайте такжеСупруга Рогозина призвала создать фан-клуб Роскосмоса Он добавил, что накануне у него состоялся разговор с главой РАН Александром Сергеевым, в ходе которого они обсудили полезные нагрузки, необходимые для освоения на Луны.
Обновлено в 07:47
Происшествия

В Петербурге подростки со стрельбой ограбили ростовщиков

Разбойное нападение со стрельбой произошло днем 22 марта во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:14
Происшествия

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено 20 марта в 15:40
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Отсюда в СМИ появились сообщения об угрозе блокировок счетов таких предпринимателей.
Обновлено в 10:56
Политика

Звезду Comedy Woman Варнаву внесли в список «угрожающих» Украине лиц

Обновлено в 07:27
Происшествия

В Челябинске школьницы избили сверстницу за поддельные кроссовки

Обновлено в 10:49
Происшествия

Два человека погибли при столкновении такси и грузовика в Москве

Автоавария с участием самосвала и такси на Литовском бульваре в Москве привела к гибели двух человек.
Обновлено в 07:23
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Килиан Мбаппе
Французский футболист
Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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