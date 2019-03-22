Футбол
Мбаппе стал главной трансферной целью «Реала»Спорт БИЗНЕС Online 05:33
Как сообщила испанская газета As, президент «Реала» Флорентино Перес планирует масштабную перестройку этим летом и сделал форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе главной целью клуба на трансферном рынке. Фото: Джалиль Губайдуллин, БИЗНЕС Online "Реал" находится на третьем месте в таблице чемпионата Испании.
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Происшествия
Российские судьи уволились после оправдания полицейских
Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Рогозин: МБР «Сармат» «порвет в клочья» любую систему ПРО
Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые о новой МБР «Сармат» сообщил президент России Владимир Путин в минувшем году.
Обновлено в 10:56
Происшествия
В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия
Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено в 09:24
Наука
Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма
Научные специалисты Института Скриппса в США успешно апробировали на крысах новый способ терапии алкогольной зависимости, который они сами охарактеризовали как «революционный метод лечения алкоголизма в любой форме».
Обновлено 19 марта в 14:16
Политика
Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:19
Спорт
Евгения Медведева: «Боль дала мне силы»
Обновлено в 08:28
Наука
Стимуляция мозга помогла в лечении депрессии
Учёные из Германии заявили об успехах в лечении резистентной депрессии с помощью инвазивной стимуляции головного мозга.
Обновлено вчера в 06:01
Гаджеты
Microsoft назвала дату окончания поддержки Windows 7
Как говорится в сообщении компании, прекращение обновления систем безопасности Windows 7 будет осуществлено с 14 января 2020 года, что представляет угрозу использования данной ОС после указанной даты ввиду невозможности обеспечить эффективную защиту перед современными киберугрозами в дальнейшем.
Обновлено в 05:34
Футбол
Леонид Федун о сборной России: «У многих из тех, кто играет сегодня, нет перспектив дожить до ЧМ-2022»
Нужно, чтобы РФС принял стратегические решение о том, что делать дальше.
Обновлено в 11:27
Политика
США расширили санкционные списки по Ирану
13 февраля Вашингтон усилил ограничительные меры против Ирана, внеся в санкционный список еще две организации и девять физических лиц.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Вертолет с пассажирами совершил жесткую посадку в ЯНАО
В ближайшее время из Салехарда вылетит другой борт «Ямала», который доставит пассажиров Ми-8 в пункт назначения.
Обновлено в 05:11
Общество
Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной матери
Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.
Обновлено в 07:24
Футбол
Влашич – о своем будущем в ЦСКА: «Все решится после молодежного Евро»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», высказался о своем будущем.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Украинец Гриб получил шесть лет колонии за содействие терроризму
Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил гражданина Украины Павла Гриба к шести годам колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Юрий Борисов рассказал о судьбе гособоронзаказа на самолеты Ил-476
По словам вице-премьера, Минобороны рассматривает Ил-476 в качестве основного самолета военно-транспортной авиации, и намерено до 2030 года закупить более сотни таких машин, не считая топливозаправщиков, которые также создаются на базе Ил-476.
Обновлено в 01:15
Политика
В Раде призвали упразднить должность президента Украины
Председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что на Украине необходимо упразднить пост президента страны.
Обновлено в 08:57
Хоккей
«Авангард» пробился в полуфинал Кубка Гагарина
Подопечные Боба Хартли добились четвертой победы в серии и, следовательно, вышли в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграют с победителем четвертьфинальной серии между "Автомобилистом" и "Салаватом Юлаевым".
Обновлено в 09:21
Энергетика
Правительство намерено продлить заморозку цен на бензин до лета
Правительство России приняло решение продлить на три месяца соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо (бензин и дизель), сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 19:24
Футбол
Экс-полузащитник сборной Англии Джонсон вышел из тюрьмы
Бывший полузащитник сборной Англии Адам Джонсон вышел из тюрьмы, сообщает Газета.Ru со ссылкой на The Sun.
Обновлено в 06:26
Политика
Рогозин объявил о вступлении России в космическую гонку
Читайте такжеСупруга Рогозина призвала создать фан-клуб Роскосмоса Он добавил, что накануне у него состоялся разговор с главой РАН Александром Сергеевым, в ходе которого они обсудили полезные нагрузки, необходимые для освоения на Луны.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В Петербурге подростки со стрельбой ограбили ростовщиков
Разбойное нападение со стрельбой произошло днем 22 марта во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:14
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено 20 марта в 15:40
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Отсюда в СМИ появились сообщения об угрозе блокировок счетов таких предпринимателей.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Два человека погибли при столкновении такси и грузовика в Москве
Автоавария с участием самосвала и такси на Литовском бульваре в Москве привела к гибели двух человек.
Обновлено в 07:23