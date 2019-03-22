Футбол

Мбаппе стал главной трансферной целью «Реала»Спорт БИЗНЕС Online 05:33

Как сообщила испанская газета As, президент «Реала» Флорентино Перес планирует масштабную перестройку этим летом и сделал форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе главной целью клуба на трансферном рынке. Фото: Джалиль Губайдуллин, БИЗНЕС Online "Реал" находится на третьем месте в таблице чемпионата Испании.
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«Реал» сфокусируется на приобретении Мбаппе

Вести.Ru06:38

Мбаппе стал приоритетной трансферной целью «Реала»

Sport24.ru06:01

Daily Mail: «ПСЖ» купит Гризманна за 100 млн евро, если «Реал» заберет Мбаппе или Неймара

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Мбаппе — главная цель «Реала» на летнее трансферное окно

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СМИ: Мбаппе — главная трансферная цель «Реала» на лето

Матч ТВ05:29

Источник: «Мбаппе стал главной трансферной целью „Реала“»

Sport.ru06:00

As: Мбаппе – главная цель «Реала»

Sports.ru04:26
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Paradox презентовала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

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Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
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Два российских истребителя Су-27 вынудили американский бомбардировщик B-52 удалиться от российской границы, сообщили в Миноборны.
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Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров

Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.
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МВД решило бороться с незаконным преследованием россиян за наркотики

В МВД полагают, что поправки позволят исключить факты необоснованного уголовного преследования граждан при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы.
Обновлено в 05:44
Футбол

Федоров покинул пост гендиректора «Динамо»

Пресс-служба "Динамо" сообщила о решении досрочно прекратить полномочия генерального директора клуба Сергея Федорова.
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Вопросы, касающиеся отклонения законопроекта о закупке автомобилей стоимостью более 2 миллионов рублей для чиновников, не входят в повестку Кремля и являются прерогативой Государственной Думы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске

Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

В Нижнекамске неизвестный убил полицейского ножом

На полицейского в Нижнекамске напал неизвестный с ножом, в результате сотрудник правоохранительных органов погиб, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В аэропорту Токио столкнулись два самолета

В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX

Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
Обновлено в 00:35
Происшествия

В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова

В Службе безопасности Украины заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, который якобы был запланировал «российскими спецслужбами» для «дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».
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Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe

В Штутгарте представлен новый купеобразный кроссовер Porsche Cayenne Coupe.
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Армия и оружие

Первый серийный Ил-76МД-90А передадут Минобороны на следующей неделе

Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А будет передан ВКС России на следующей неделе, сообщила пресс-служба "Авиационного комплекса имени Ильюшина".
Обновлено вчера в 14:49
Здоровье

В ВОЗ опровергли существование нормы употребления воды

Недостаточное потребление жидкости может негативно сказаться на здоровье человека, особенно при обезвоживании, однако организацию больше волнуют другие проблемы, связанные с водой, подчеркнул координатор ВОЗ.
Обновлено в 05:55
Спорт

Ходока из России лишили медалей за допинг

Обновлено в 05:25
Здоровье

В Саратов прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова

В Саратов сегодня утром прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 06:00
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Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:47
Авто

Skoda нашла способ облегчить жизнь автовладельцев

Чешский автопроизводитель представил очередное ноу-хау, которое облегчит ежедневную эксплуатацию автомобилей.
Обновлено в 00:55
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Энергетика

В «Газпроме» назвали планируемый годовой объем поставок в Европу

Объем поставок "Газпрома" газа в Европу может достигнуть 200 млрд кубометров в год.
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Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на ЧМ

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:29
Кино

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт

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Обновлено в 00:31
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Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму

Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено вчера в 08:32
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Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%

Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
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Гигантский контейнеровоз пройдет из Европы в Китай на биотопливе

Биотопливо будет получено из обычного растительного масла. Контейнеровозы класса Triple E представляют собой суда вместимостью более 18 тыс.
Обновлено в 04:55
Происшествия

МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах

Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
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В Петербурге восстановят половые органы бесполому ребенку

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Обновлено в 05:58
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Forbes назвал 15 изменивших восприятие России в мире бизнесменов

Журнал Forbes подготовил рейтинг 15 российских бизнесменов, которые построили успешный бизнес с нуля и изменили своей работой представление о России.
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