Футбол

Мбаппе сообщил, что останется в ПСЖRT на русском 03:23

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе объявил, что останется в парижском клубе на следующий сезон. Об этом спортсмен сообщил в своём Twitter. Мбаппе перешёл в ПСЖ летом 2017 года из «Монако».
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Мбаппе останется в «ПСЖ» на следующий сезон

Sport24.ruвчера в 19:07

Мбаппе заявил, что останется в ПСЖ в следующем сезоне

Soccer.ruвчера в 16:35

Мбаппе сообщил, что ближайший сезон проведет в «ПСЖ»

Sportbox.RUвчера в 17:44

Мбаппе сообщил, что ближайший сезон проведет в «ПСЖ»

Матч ТВвчера в 17:44

Мбаппе останется в «ПСЖ» в следующем сезоне

Спорт-Экспрессвчера в 17:29

Килиан Мбаппе: «Сезон-2019/20 проведу в „ПСЖ“»

Sports.ruвчера в 20:50

Мбаппе развеял все сомнения по поводу своего будущего

Евро-футбол.рувчера в 16:19
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:29, Вашингтон
Происшествия

Беглов: погибшие на подлодке моряки служили в Петербурге

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что погибшие на подлодке моряки были закреплены за петербургской воинской частью.
Обновлено в 04:42
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Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве

Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
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В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов

Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15
Политика

Кремль отказался полностью раскрыть обстоятельства гибели подводников

Большая часть информации относительно пожара на глубоководном аппарате Минобороны является гостайной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:06
Футбол

Семак заявил об отсутствии предложений по Дзюбе

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб не получал предложений по трансферу нападающего Артёма Дзюбы.
Обновлено в 04:43
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Футбол

«Спартак» ведет переговоры с китайским клубом по трансферу Фернандо

Обновлено в 03:52
Происшествия

Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей

В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Здоровье

В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения

В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Гаджеты

Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО

В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Экономика

Газпромбанк запустил карту с «умным кешбэком»

Газпромбанк с 3 июля 2019 года добавил в свою линейку продуктов дебетовую «Умную карту», которая предполагает автоматический расчет кешбэка по самым большим тратам клиента, сообщили Банки.ру в кредитной организации.
Обновлено в 03:30
Экономика

Россияне скупают недвижимость в Грузии

Спрос на недвижимость в Грузии среди граждан России вырос в первом полугодии 2019 года в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика

Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре

Несколько основных операционных компаний сети «Красное и Белое» на прошлой неделе сменили владельца, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено в 04:57
Происшествия

В Невском районе мужчина ударил продавщицу бутылкой по голове

Злоумышленник ударил гражданку одного из среднеазиатских государств 1989 года рождения, которая является продавцом-кассиром в данном магазине, бутылкой по голове.
Обновлено в 04:23
Экономика

Сбербанк сменил куратора своей экосистемы

Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
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Политика

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Украина соглашается на проведение обмена пленными в Донбассе в формате "все установленные на всех установленных".
Обновлено вчера в 23:49
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Общество

Жительницу Котласа второй раз судят за неуважение к власти

Против продавщицы, жительницы Котласа Светланы Бакшеевой составлен еще один протокол за неуважение к власти.
Обновлено в 05:06
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину и вышла в финал Кубка Америки

Обновлено в 01:10
Происшествия

Представитель манси расшифровал таинственные знаки на перевале Дятлова

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Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика

Депутаты выбрали мэра города Иваново

Сегодня, 3 июля, на пленарном заседании Ивановской городской думы депутаты избрали главу города Иваново.
Обновлено в 03:40
Политика

Россия не должна платить по долгам, заявили в Совфеде

В Совфеде заявили, что Россия не обязана платить долг по взносам в бюджет ПАСЕ за 2017-2018 годы, так как делегация не принимала участие в работе в это время.
Обновлено в 03:54
Общество

Во Франции парламент запретил физические наказания детей

Парламент Франции принял во вторник закон "О школе доверия", который, в частности, запрещает физические наказания детей.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

«Уралвагонзавод» модернизировал пушку для «Арматы»

Завершены работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата». Об этом сообщает «Уралвагонзавод» на своем сайте.
Обновлено в 04:28
Происшествия

В Красноярском крае эвакуировали село из-за паводка

Почти 60 жителей села Покатеево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса.
Обновлено в 04:27
Авто

Skoda объявила скидки на свои модели в июле

Обновлено вчера в 04:33
Авто

В США скончался создатель Ford Mustang Ли Якокка

В США в 94-летнем возрасте из жизни ушел экс-глава компании Chrysler Ли Якокка, известный также как создатель легендарной модели Ford Mustang.
Обновлено в 05:19
Экономика

Сбербанк выделит 39 млрд рублей на реконструкцию СК «Олимпийский»

Сбербанк предоставит компании «Киевская площадь» кредит 39 млрд руб. на десять лет.
Обновлено в 03:32
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