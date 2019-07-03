Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе объявил, что останется в парижском клубе на следующий сезон. Об этом спортсмен сообщил в своём Twitter. Мбаппе перешёл в ПСЖ летом 2017 года из «Монако».

Мбаппе сообщил, что останется в ПСЖ

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