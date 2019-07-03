Футбол
Мбаппе сообщил, что останется в ПСЖRT на русском 03:23
Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе объявил, что останется в парижском клубе на следующий сезон. Об этом спортсмен сообщил в своём Twitter. Мбаппе перешёл в ПСЖ летом 2017 года из «Монако».
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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
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Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского
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Как проходят первые дни Панарина в «Рейнджерс»
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В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
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Стартовали съёмки продолжения «Билла и Теда»
Один из сценаристов сиквела «Билла и Теда» Эд Соломон опубликовал в своём Twitter информацию о старте съёмок третьей части хитовой комедии с Киану Ривзом и Алексом Уинтером.
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Воевавшие за «ДНР» ополченцы получили тюремные сроки в Италии
Как установило следствие, все трое получали 300-400 евро в месяц за участие в боевых действиях в рядах ополченцев в 2017—2018 годах.
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Происшествия
Российский депутат избил полицейского лопатой
Инспектор дорожно-патрульной службы группы ДПС вместе с участковым патрулировали улицы села Орос Верхневилюйского района и увидели пьяного депутата, избивавшего свою сожительницу.
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Армия и оружие
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США подозревают Камбоджу в намерении предоставить КНР военно-морскую базу Реам в провинции Сиануквиль на берегу Сиамского залива после отказа правительства страны от американской помощи в ее ремонте, сообщает в среду интернет-версия газеты Phnom Penh Post.
Обновлено в 08:09
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Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
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Происшествия
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
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Опубликовано фото погибших на «Лошарике» подводников
Появилась фотография экипажа российского глубоководного аппарата, известного как «Лошарик».
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Журавлёв: Амплуа комика не отпускает Зеленского
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Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
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Политика
Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у президента Владимира Зеленского нет видения внешней политики.
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Рейнгольд: «„Спартак“ может продать Фернандо? Федун — нищий мужик, жалко дядьку»
Федун же сказал: «Потерпите три года, я уйду и отдам вам команду». Вот он за эти три-четыре года хочет вообще «Спартак» развалить.
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Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети
В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Треть всех ДТП в России пришлась на лобовые столкновения
Обновлено в 06:53
Политика
Досрочные парламентские выборы в Австрии назначены на 29 сентября
Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижнюю палату парламента) будут проведены 29 сентября.
Обновлено в 03:47
Экономика
В июне к финомбудсмену поступило 2390 обращений
Как уже сообщало АСН, с 1 июня 2019 г. взаимодействие с финуполномоченным станет обязательным для страховщиков моторных видов страхования, максимальная стоимость работы омбудсмена для страховщиков составит 45 тыс. р. по одному обращению потребителя (при проигрыше спора).
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Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
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Армия и оружие
Боевые корабли НАТО вошли в Черное море
В Черное море вошли несколько боевых кораблей НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:12
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Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной раскрыла причину отравления Алибасова
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сообщила, что на самом деле является причиной болезни 72-летнего продюсера.
Обновлено вчера в 12:35
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
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Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
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«Уралтрансмаш» представит на Иннопроме новый трамвай
Техническая приемка нового трамвая перед отправкой на стенд Иннопрома прошла сегодня на "Уралтрансмаше".
Обновлено в 06:26
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Минтранс РФ ведет переговоры с Чехией для сохранения авиасообщения
Минтранс России ведет переговоры с Чехией для сохранения авиационного сообщения.
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Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 02:53
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
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Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Фура пробила ограждение на Невском путепроводе в Петербурге: фото
Как рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург" в третьем часу дня 3 июля, на Невском путепроводе фура пробила ограждение.
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