Футбол

Мбаппе сообщил, что останется в ПСЖRT на русском 03:23

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе объявил, что останется в парижском клубе на следующий сезон. Об этом спортсмен сообщил в своём Twitter. Мбаппе перешёл в ПСЖ летом 2017 года из «Монако».
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Мбаппе останется в «ПСЖ» в следующем сезоне

Спорт-Экспрессвчера в 17:29

Килиан Мбаппе: «Сезон-2019/20 проведу в „ПСЖ“»

Sports.ruвчера в 20:50

Мбаппе сообщил, что ближайший сезон проведет в «ПСЖ»

Матч ТВвчера в 17:44

Мбаппе сообщил, что ближайший сезон проведет в «ПСЖ»

Sportbox.RUвчера в 17:44

Мбаппе сообщил, что останется в «ПСЖ» на следующий сезон

Чемпионат02:43

Мбаппе заявил, что останется в ПСЖ в следующем сезоне

Soccer.ruвчера в 16:35

Мбаппе развеял все сомнения по поводу своего будущего

Евро-футбол.рувчера в 16:19
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