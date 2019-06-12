Футбол
Мбаппе разозлился из-за шутки игрока сборной АндоррыГазета.Ru 05:18
Во время интервью нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе игрок Андорры стянул капюшон с футболиста, сообщает "Советский спорт". Это произошло после матча отборочного тура чемпионата Европы 2020 года. Встреча двух национальных команд закончилась со счетом 4:0.
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Дилеры LADA в России начали продажи нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross.
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