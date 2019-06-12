Футбол
Мбаппе разозлился из-за шутки игрока сборной АндоррыГазета.Ru 05:18
Во время интервью нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе игрок Андорры стянул капюшон с футболиста, сообщает "Советский спорт". Это произошло после матча отборочного тура чемпионата Европы 2020 года. Встреча двух национальных команд закончилась со счетом 4:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:21, Ашберн
Космос
Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны
Обновлено 10 июня в 15:41
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца
Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве
Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.
Обновлено в 06:01
Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Авто
Названа ориентировочная стоимость на новый Kia Seltos
Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Умер российский посол в Сенегале
"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Технологии
Страхование криптовалют не развивается в РФ, несмотря на атаки хакеров
Страхование рисков, связанных с рынком криптовалют, в России не развивается, несмотря на участившиеся случаи хакерских атак против мировых криптобирж, из-за отсутствия необходимой нормативной базы и сложностей в расчете возможного ущерба, заявили опрошенные агентством "Прайм" эксперты.
Обновлено вчера в 11:53
Футбол
Лука Йович прошел медосмотр перед презентацией в «Реале»
Сербский форвард Лука Йович, недавно перешедший футбольный мадридский клуб «Реал», прошел успешное медобследование в одной из столичных испанских клиник, сообщает 12 июня пресс-служба «Реала».
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков
Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Сотрудники полиции применяют силу против участников несанкционированной акции в защиту журналиста Ивана Голунова
Обновлено в 07:30
Происшествия
Чеченского бойца Халидова арестовали в Польше
Польский боец российского происхождения Мамед Халидов арестован по подозрению в легализации краденных автомобилей.
Обновлено в 07:57
Гаджеты
Foxconn может перенести производство iPhone из Китая при необходимости
Если экономическое противостояние, наблюдаемое между Пекином и Вашингтоном, будет угрожать продажам iPhone, то Foxconn может вынести производство за пределы Китая.
Обновлено в 02:49
Общество
В Севастополе развернули огромный флаг России
Флаг появился на площадке перед памятником «Солдат и матрос». Чтобы развернуть его, потребовалось более сотни человек.
Обновлено в 07:16
Политика
Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Игры
Скриншоты: Cyberpunk 2077 обзаведётся поддержкой трассировки лучей
Студия CD Projekt RED, ответственная за популярную серию игр The Witcher, объявила о совместной работе с NVIDIA над внедрением в свой многообещающий проект Cyberpunk 2077 технологии трассировки лучей с помощью видеокарт GeForce RTX.
Обновлено в 01:18
Единоборства
Фьюри назвал Владимира Кличко неудачником
Обновлено в 06:49
Гаджеты
Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций США
Компании Huawei пришлось перенести запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, пишет The Information.
Обновлено в 07:14
Политика
Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней
Претензий друг к другу нет В свою очередь, Васильев отметил, что вопрос границы между Дагестаном и Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обоих регионов.
Обновлено в 08:06
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 08:57
Кино
Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15
Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.
Обновлено в 04:50
Общество
В лондонском аэропорту Хитроу появилось новое граффити Бэнкси
Новое граффити известного британского стрит-арт художника Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу в Лондоне.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
В Саудовской Аравии обстреляли аэропорт, 26 пострадавших
Аэропорт города Абха в Саудовской Аравии подвергся ракетному обстрелу. В результате пострадали 26 человек, передает Al Arabiya.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Украинский военкор сообщил об опасном приближении 24-й бригады ВСУ к Донецку
7 мая командование ДНР рассказало о позорном послужном списке нового командующего ВСУ в Донбассе.
Обновлено в 06:36
Политика
Преемница Меркель призвала сотрудничать с Россией
Глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала к сотрудничеству с российской стороной.
Обновлено в 06:29
Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Политика
Размахивающий документом Трамп раскрыл детали секретного соглашения
На встрече с представителями СМИ американский лидер размахивал секретным документом, и журналистам удалось сделать фото, на котором видны некоторые положения, указанные в нем. Теперь, помимо аспектов, которые уже были озвучены главой МИД Мексики, стало известно о плане назначения Мексики "безопасной третьей страной".
Обновлено в 05:03
Политика
Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02