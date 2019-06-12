Футбол
Мбаппе разозлился из-за шутки игрока сборной АндоррыГазета.Ru 05:18
Во время интервью нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе игрок Андорры стянул капюшон с футболиста, сообщает "Советский спорт". Это произошло после матча отборочного тура чемпионата Европы 2020 года. Встреча двух национальных команд закончилась со счетом 4:0.
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В Лос-Анджелесе проходит выставка, где посетители могут увидеть 40 транспортных средств из более чем 20 картин.
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Происшествия
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Ученые назвали страшные последствия употребления кофе
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Технологии
Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет
Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.
Обновлено в 11:00
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.
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Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ
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Мультсериал про Чипа и Дейла переснимут
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