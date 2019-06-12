Мбаппе разозлился из-за шутки игрока сборной АндоррыГазета.Ru 05:18

Во время интервью нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе игрок Андорры стянул капюшон с футболиста, сообщает "Советский спорт". Это произошло после матча отборочного тура чемпионата Европы 2020 года. Встреча двух национальных команд закончилась со счетом 4:0.

Спорт день за днем

Происшествия Москалькова раскритиковала полицию за применение силы Как считает уполномоченный по правам человека, силовое воздействие со стороны полиции по отношению к задержанным говорит о нехватке профессионализма, и ситуация с Голуновым это продемонстрировала.

Политика Размахивающий документом Трамп раскрыл детали секретного соглашения На встрече с представителями СМИ американский лидер размахивал секретным документом, и журналистам удалось сделать фото, на котором видны некоторые положения, указанные в нем. Теперь, помимо аспектов, которые уже были озвучены главой МИД Мексики, стало известно о плане назначения Мексики "безопасной третьей страной".

Авто Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.

Политика Зеленский встретится с президентом Германии 30 мая президент Украины Владимир Зеленский обсудил в Киеве с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом «креативные идеи», касающиеся Минских соглашений.

Футбол Джеймс подписал пятилетний контракт с «МЮ» Полузащитник Дэниэл Джеймс стал игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба. Его контракт рассчитан на пять лет.

Политика Афганистан в 2018 году был признан самой опасной страной мира По итогам исследования, самой неблагоприятной страной для жизни в 2018 году стал Афганистан.

Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Армия и оружие Сирийские ПВО отразили ракетные удары Израиля Гостелевидение Сирии сообщило об отражении противоракетными системами страны удара со стороны Израиля.

Политика Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.

Единоборства Хабиб и Порье провели дуэль взглядов После общения с журналистами российский и американский бойцы встретились лицом к лицу, проведя первую дуэль взглядов перед боем.

Кино В США проходит выставка машин из популярных фильмов В Лос-Анджелесе проходит выставка, где посетители могут увидеть 40 транспортных средств из более чем 20 картин.

Происшествия В Египте автомобильная авария привела к гибели четырнадцати человек В пригороде Каира столкновение грузовика и двух автобусов привело к массовой гибели людей, сообщает 12 июня издание «Youm7».

Здоровье Ученые назвали страшные последствия употребления кофе В мире по потреблению кофе лидируют северные страны. Больше всех его пьют в Финляндии - почти десять килограммов зерен в год на человека.

Здоровье В Омской области смертность превышает рождаемость Естественная убыль населения в Омской области составила 3784 человека.

Здоровье Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.

Технологии Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.

Политика Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.

Политика Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.

Общество В Киеве бизнесмена оштрафовали из-за православного календаря из РФ В Киеве бизнесмена Сергея Кикенина оштрафовали за популяризацию Дня Победы и "российской" Божией Матери.

Общество Правила выезда детей за границу поменялись в России «С 12 июня 2019 года пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего», — пишет RT.

Здоровье Вспышка листериоза в Великобритании унесла жизни троих человек В Великобритании трое человек умерли после употребления бутербродов, зараженных вредоносным штаммом бактерий - листерий одноклеточных, вызывающих опасное заболевание листериоз.