Футбол
ИзвестияМбаппе пропустит минимум три недели из-за травмы
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пропустит от трех недель до месяца из-за травмы, полученной в ходе матча третьего тура чемпионата Франции против «Тулузы» (4:0). Об этом 26 августа пишет La Parisien. Форварда заменили на 66-й минуте. По данным источника, игрок получил разрыв мышцы бедра.
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Чехия утвердила квоты на трудоустройство работников с Украины
Чешское правительство утвердило квоты привлечения иностранных работников на национальные предприятия всех видов собственности.
Известия 18:37
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия 09:53
Игры
Blizzard опубликовала список известных багов WoW Classic
Игромания.ру 15:47
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
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Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» похудел на 40 килограммов
Экспресс газета 10:10
Футбол
Станислав Черчесов: Дзюбе на день рождения подарил вызов в сборную
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил журналистам выбор состава на матчи отборочного турнира Евро-2020 с командами Шотландии и Казахстана, рассказал, почему в списке нет игроков казанского "Рубина" и нападающего ЦСКА Федора Чалова, а также прокомментировал плотность в верхней части турнирной таблицы чемпионата России.
РИА Новости 08:00
Футбол
Хамес получил травму и может пропустить 2-3 недели
Чемпионат 11:46
Футбол
Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей
Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
Газета.Ru 14:56
Футбол
«Интер» разгромил «Лечче» на старте Серии А
ProstoProSport 16:42
Политика
Европейские космонавты отказались от полетов на российских «Союзах»
Европейское космическое агентство отказалось от использования российских "Союзов" для доставки астронавтов на МКС в ближайшие годы.
Газета.Ru 18:31
Культура
Выставка графики Александры Анюхиной пройдёт в Петербурге в сентябре
Выставка графики Александры Анюхиной «Странствия» пройдёт в Санкт-Петербурге 5—30 сентября.
RT на русском 13:53
Общество
Apple выделит средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров
Глава Apple Тим Кук заявил, что корпорация пожертвует средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров.
РИА Новости 17:56
Общество
Дизайнер Изабель Толедо умерла от рака
Дизайнер Изабель Толедо умерла в возрасте 59 лет, сообщает Associated Press. Причиной смерти модельера стал рак молочной железы.
Lenta.ru 18:25
Футбол
Миятович о Неймаре: «Он должен приехать в Мадрид»
Экс-форвард и бывший спортивный директор «Реала» Предраг Миятович высказался о форварде «ПСЖ» Неймаре.
Sports.ru 17:14
Политика
Лавров: Россия не поднимала вопрос о возвращении в G8
Министр отметил, что Москва об этом узнала из заявлений западных политиков Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не выражала инициативу о возвращении в G8, "никогда ни о чем никого не просила", а узнала об этом из заявлений западных политиков, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты 07:26
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Технологии
Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов
В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.
Lenta.ru 14:46
Экономика
Эксперты оценили число попадающих в «квалификационную яму» россиян
Ранее эксперты Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития выяснили, что в России по специальности или функционально приближающимся к ней профессиям работают 56,8%. Исследование показало, что только 11% респондентов имеют высококачественное образование, а 34% — образование, которое можно оценить выше среднего.
РБК 18:13
Политика
Меркель назвала место проведения саммита в «нормандском формате»
Германия и Франция стремятся к проведению саммита в «нормандском формате» в ближайшее время, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции на полях саммита G7.
ФАН вчера в 12:44
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
РИА Новости 23 августа в 14:47
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Политика
Владимир Путин обсудил с Радием Хабировым ситуацию в Башкирии
В Москве состоялась рабочая встреча Владимира Путина с врио Главы РБ Радием Хабировым.
Общественная электронная газета 09:00
Технологии
Гостям авиасалона покажут опытные образцы самолетов
Посетители авиасалона могут увидеть опытные образцы этого воздушного судна, принимающие участие в программе сертификационных испытаний.
Вечерняя Москва 15:19
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Авто
Кроссовер Hyundai Venue пользуется ажиотажным спросом
В мае 2019 года компания Hyundai вывела на индийский авторынок свой самый доступный в линейке кроссовер – Venue.
Daily-Motor.Ru 00:24
Футбол
«Локомотив» усилится чемпионом Европы
В 2016 году Мариу в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы. В прошлом году он играл на чемпионате мира в России.
Lenta.ru 16:23