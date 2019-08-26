с чего всё началось

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пропустит от трех недель до месяца из-за травмы, полученной в ходе матча третьего тура чемпионата Франции против «Тулузы» (4:0). Об этом 26 августа пишет La Parisien. Форварда заменили на 66-й минуте. По данным источника, игрок получил разрыв мышцы бедра.

Космос Илон Маск предупредил об отсутствии у Земли защиты от метеоритов Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные заявляли, что, несмотря на небольшую вероятность падения астероида на Землю, появляются новые небесные тела, которые могут представлять потенциальную угрозу.

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