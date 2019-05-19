Мбаппе продолжает устанавливать рекорды в Лиге 1Евро-футбол.ру вчера в 17:09

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе отметился дублем в игре с "Дижоном" (4:0). Эти голы позволили 20-летнему игроку перешагнуть в отметку 60 мячей в Лиге 1. Причем, Мбаппе - самый молодой игрок, которому покорилась эта цифра.

Футбол Головин помог «Монако» обыграть «Амьен» Футбольный клуб «Монако» победил французский «Амьен» со счетом 2:0. На счету российского игрока Александра Головина — гол и результативная передача, сообщает «Советский спорт».

Музыка Лазарев оценил вероятность своего участия в следующем «Евровидении» Певец Сергей Лазарев, представлявший Россию в этом году на международном песенном конкурсе «Евровидение», рассказал, готов ли он еще раз поучаствовать в соревновании.

Общество В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).

Политика Вице-канцлер Австрии ушел в отставку после видео с россиянкой Вице-канцлер Австрии, лидер ультраправой австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку после обнародования видеозаписи, на которой он общается с россиянкой Аленой Макаровой.

Хоккей Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019 Мужская хоккейная сборная команда России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.

Политика В Раде оценили экономические потери без экспорта в Россию Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский в эфире телеканала "НАШ" заявил, что страна потеряла порядка 80 миллиардов долларов за пять лет от сокращения торговли с Россией.

Кино Исполнитель роли Рамси Болтона из «Игры престолов» приехал в Петербург Актер сериала «Игра престолов», исполнявший роль Рамси Болтона прибыл в Петербург. Об этом Иван Реон сообщил на своей странице в Instagram.

Политика Белый дом назвал состав делегации США на инаугурацию Зеленского Список распространил Белый дом, его на своей странице в Twitter опубликовал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, который стал одним из членов делегации.

Здоровье Гипертония, апноэ, глаукома и диабет развиваются почти бессимптомно В список заболеваний, что развиваются почти бессимптомно, попала также и глаукома. Протекает болезнь, указывают медики, почти незаметно.

Политика В США раскрыли «настоящую» цену Су-57 76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.

Единоборства Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC, нокаутировав Бризила в первом раунде Американец Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Культура В фонде «Кинопрайм» рассказали о рассмотрении заявок на поддержку проектов Первый пакет заявок, поступивших в фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм", уже прошел экспертизу, эксперты рекомендовали к рассмотрению 9 проектов из 33, но финального решения еще нет, сообщил РИА Новости исполнительный директор учреждения Антон Малышев.

Происшествия Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР 71-летний американский актер, спортсмен и политик Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент, имевший место сегодня чуть ранее.

Политика Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией.

Армия и оружие В России разрабатывают новую авиационную ракету «Монолит» Это авиационная управляемая ракета нового поколения, которая будет относиться к классу высокоточного оружия.

Происшествия Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек.

Происшествия Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.

Происшествия В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери 21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.

Музыка Верка Сердючка перепела победительницу Евровидения прошлого года Композиция, с которой Нетта Барзилай в прошлом году принесла победу Израилю, понравилась публике в исполнении Верки Сердючки.

Авто Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.