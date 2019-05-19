Футбол
Мбаппе продолжает устанавливать рекорды в Лиге 1Евро-футбол.ру вчера в 17:09
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе отметился дублем в игре с "Дижоном" (4:0). Эти голы позволили 20-летнему игроку перешагнуть в отметку 60 мячей в Лиге 1. Причем, Мбаппе - самый молодой игрок, которому покорилась эта цифра.
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Обновлено вчера в 21:57
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Происшествия
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Обновлено в 00:08
Политика
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Кино
Исполнитель роли Рамси Болтона из «Игры престолов» приехал в Петербург
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Обновлено вчера в 23:07
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Гипертония, апноэ, глаукома и диабет развиваются почти бессимптомно
В список заболеваний, что развиваются почти бессимптомно, попала также и глаукома. Протекает болезнь, указывают медики, почти незаметно.
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Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
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Политика
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Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC, нокаутировав Бризила в первом раунде
Американец Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.
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Обновлено вчера в 21:55
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71-летний американский актер, спортсмен и политик Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент, имевший место сегодня чуть ранее.
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Политика
Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией.
Обновлено вчера в 22:55
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В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Обновлено вчера в 17:51
Армия и оружие
В России разрабатывают новую авиационную ракету «Монолит»
Это авиационная управляемая ракета нового поколения, которая будет относиться к классу высокоточного оружия.
Обновлено вчера в 09:06
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С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
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Авто
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Кот, «переживающий» за героев боевика, рассмешил пользователей Сети
В Интернете быстро набирает просмотры видео с котом-киноманом, который сильно «переживает» за героев фильма-боевика.
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Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии
Футбольный клуб «Манчестер Сити» обыграл «Уотфорт» в финальном матче Кубка Англии.
Обновлено вчера в 16:15