Футбол

Мбаппе продолжает устанавливать рекорды в Лиге 1Евро-футбол.ру вчера в 17:09

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе отметился дублем в игре с "Дижоном" (4:0). Эти голы позволили 20-летнему игроку перешагнуть в отметку 60 мячей в Лиге 1. Причем, Мбаппе - самый молодой игрок, которому покорилась эта цифра.
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Мбаппе стал самым результативным фанцузом лиги 1 за последние 52 года

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Sport24.ruвчера в 21:36

Мбаппе – первый за 53 года француз, забивший 32 гола за сезон в лиге 1

Sports.ruвчера в 16:35
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Обновлено вчера в 22:22
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Обновлено вчера в 22:55
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Белый дом назвал состав делегации США на инаугурацию Зеленского

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Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой

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В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

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Армия и оружие

В России разрабатывают новую авиационную ракету «Монолит»

Это авиационная управляемая ракета нового поколения, которая будет относиться к классу высокоточного оружия.
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В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек.
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С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
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