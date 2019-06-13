Футбол

Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира по версии CIESRT на русском вчера в 10:37

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира, опубликованный порталом CIES Football Observatory. Рейтинг обнародован на официальном портале.
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Как Роналду опустился на 20-е место в рейтинге самых дорогих игроков

Газета.Ru01:30

Исследование: Мбаппе - самый дорогой игрок мира, Месси - 4-й, Роналду - 20-й

Спорт-Экспрессвчера в 08:41

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии аналитиков

Советский спортвчера в 08:58

Аналитики: Мбаппе — самый дорогой футболист мира, Месси нет в первой тройке

Чемпионатвчера в 08:47

Месси не вошел в тройку самых дорогих игроков мира, Роналду замкнул топ-20

Матч ТВвчера в 09:15

Аналитики назвали Мбаппе самым дорогим футболистом мира

Sport.ruвчера в 09:44

CIES: Мбаппе – самый дорогой игрок мира. Салах – 2-й, Месси – 4-й Роналду – 20-й

Sports.ruвчера в 08:14
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Политика

Саакашвили встал на военный учет на Украине

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что прошел медкомиссию и встал на военный учет в Святошинском военкомате в Киеве.
Обновлено в 04:28
Общество

Сын Алибасова рассказал о планах вывезти отца из России

Ранее сын Бари Алибасова в беседе с телеканалом «360» рассказал, что с памятью у продюсера стало значительно лучше, но остаётся риск внутреннего кровотечения.
Обновлено вчера в 23:18
Политика

Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова

Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.
Обновлено вчера в 07:29
Общество

Собчак возмутилась эфиром Малышевой о детях-кретинах

Обновлено в 04:23
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что Бари Алибасов уже никогда не будет таким, как прежде, после госпитализации.
Обновлено в 04:11
Происшествия

В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия

На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Происшествия

В Кузбассе завели дело на женившую мужчину без сознания главу ЗАГСа

Обновлено в 01:57
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Хотели навредить Крыму, а в итоге обрекли себя на экологическую катастрофу.
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Обновлено в 01:25
Игры

В Cyberpunk 2077 игроки смогут создать персонажа-трансгендера

CD Projekt RED (компания-разработчик игры) хочет, чтобы у игроков была полная свобода при создании своего персонажа.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района

Бывшему чиновнику вменяют убийство своей знакомой, зампредседателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

Историческое здание загорелось в центре Москвы

В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Общество

На Москву надвигается гроза с градом

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Футбол

Эден Азар на презентации «Реала» поцеловал эмблему клуба

Обновлено вчера в 17:17
Энергетика

«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашении

Ранее Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.
Обновлено вчера в 16:17
Шоу-бизнес

Бари Алибасова собираются перевести из реанимации в обычную палату

Врачи собираются переводить звездного пациента из реанимации в обычную палату.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданства

24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Следствие попросило арестовать бывшего мэра Рязани после жалобы Путину

Отмечалось, что дело Ковалева касается мошенничества при строительстве детской площадки в городе за 4,9 млн руб. В мае во время медиафорума Общероссийского народного фронта журналистка из Рязани пожаловалась Владимиру Путину, что в городе было выделено около 4 млн руб. на строительство детской площадки, которая, однако, так и не появилась.
Обновлено в 04:05
Общество

Минтруд предложил повысить оклады госслужащих на 4,3%

Минтруд России предложил с 1 октября повысить оклады федеральных госслужащих на 4,3%. Соответствующий проект указа президента РФ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено вчера в 12:05
Гаджеты

Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России

Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России, сообщает «Коммерсантъ». Партнером компании выступит «Марвел-Дистрибуция».
Обновлено в 03:55
Политика

Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ

Сегодня спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что российские власти выдвинули ультиматум Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

ФСБ задержала в Забайкалье сторонника ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Чите 23-летнего сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), сообщила пресс-служба управления ФСБ по Забайкальскому краю.
Обновлено в 02:34
Религия

Патриарх Кирилл назвал политическими акции протеста в екатеринбургском сквере

Протесты против строительством храма святой Екатерины в екатеринбургском сквере имели политический характер, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным

Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению на шесть месяцев за пропуск выступления в спектакле 10 декабря 2010 года в Порденоне.
Обновлено в 04:37
Экономика

ФНС выявила незаконные налоговые схемы в лесной промышленности

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин заявил о выявлении схем по минимизации налоговых платежей в российской лесной промышленности.
Обновлено в 04:18
Политика

Путин рассказал о последствиях выхода США из СВПД

Выход Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия.
Обновлено в 03:41
Политика

Лидер партии Зеленского отказался говорить на украинском языке

Лидер партии «Слуга народа» говорил по-русски, и ведущая попросила его перейти на украинский язык.
Обновлено в 04:29
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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