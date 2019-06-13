Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира по версии CIESRT на русском вчера в 10:37

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира, опубликованный порталом CIES Football Observatory. Рейтинг обнародован на официальном портале.

Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира по версии CIES

Политика Саакашвили встал на военный учет на Украине Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что прошел медкомиссию и встал на военный учет в Святошинском военкомате в Киеве.

Общество Сын Алибасова рассказал о планах вывезти отца из России Ранее сын Бари Алибасова в беседе с телеканалом «360» рассказал, что с памятью у продюсера стало значительно лучше, но остаётся риск внутреннего кровотечения.

Политика Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.

Происшествия Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.

Шоу-бизнес Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что Бари Алибасов уже никогда не будет таким, как прежде, после госпитализации.

Происшествия В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).

Политика Водная блокада Крыма ударила по самой Украине Хотели навредить Крыму, а в итоге обрекли себя на экологическую катастрофу.

Игры В Cyberpunk 2077 игроки смогут создать персонажа-трансгендера CD Projekt RED (компания-разработчик игры) хочет, чтобы у игроков была полная свобода при создании своего персонажа.

Происшествия Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Бывшему чиновнику вменяют убийство своей знакомой, зампредседателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой.

Происшествия Историческое здание загорелось в центре Москвы В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество На Москву надвигается гроза с градом "В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.

Энергетика «Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашении Ранее Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.

Политика Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданства 24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.

Происшествия Следствие попросило арестовать бывшего мэра Рязани после жалобы Путину Отмечалось, что дело Ковалева касается мошенничества при строительстве детской площадки в городе за 4,9 млн руб. В мае во время медиафорума Общероссийского народного фронта журналистка из Рязани пожаловалась Владимиру Путину, что в городе было выделено около 4 млн руб. на строительство детской площадки, которая, однако, так и не появилась.

Общество Минтруд предложил повысить оклады госслужащих на 4,3% Минтруд России предложил с 1 октября повысить оклады федеральных госслужащих на 4,3%. Соответствующий проект указа президента РФ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

Гаджеты Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России, сообщает «Коммерсантъ». Партнером компании выступит «Марвел-Дистрибуция».

Политика Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ Сегодня спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что российские власти выдвинули ультиматум Парламентской ассамблее Совета Европы.

Происшествия ФСБ задержала в Забайкалье сторонника ИГ Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Чите 23-летнего сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), сообщила пресс-служба управления ФСБ по Забайкальскому краю.

Религия Патриарх Кирилл назвал политическими акции протеста в екатеринбургском сквере Протесты против строительством храма святой Екатерины в екатеринбургском сквере имели политический характер, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета.

Происшествия Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.

Шоу-бизнес Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению на шесть месяцев за пропуск выступления в спектакле 10 декабря 2010 года в Порденоне.

Экономика ФНС выявила незаконные налоговые схемы в лесной промышленности Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин заявил о выявлении схем по минимизации налоговых платежей в российской лесной промышленности.

Политика Путин рассказал о последствиях выхода США из СВПД Выход Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия.