Футбол
Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира по версии CIESRT на русском вчера в 10:37
Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира, опубликованный порталом CIES Football Observatory. Рейтинг обнародован на официальном портале.
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Исследование: Мбаппе - самый дорогой игрок мира, Месси - 4-й, Роналду - 20-й
Спорт-Экспрессвчера в 08:41
CIES: Мбаппе – самый дорогой игрок мира. Салах – 2-й, Месси – 4-й Роналду – 20-й
Sports.ruвчера в 08:14
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