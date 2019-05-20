Футбол

Мбаппе признан лучшим игроком сезона в чемпионате ФранцииСпорт-Экспресс 18:55

Лучшим игроком чемпионата Франции-2018/19 признан форвард "ПСЖ" Кильян Мбаппе. Такое решение принял профсоюз футболистов Франции. Вместе с парижанами нападающий выиграл чемпионат страны.
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Мбаппе стал лучшим игроком лиги 1 и третий раз подряд получил приз лучшему молодому игроку

Матч ТВ20:23

Мбаппе признан лучшим игроком сезона в чемпионате Франции

Спорт-Экспресс18:55

Мбаппе стал лучшиим игроком чемпионата Франции, Гальтье из «Лилля» – тренер сезона

Sports.ru17:48

Тренер «Лилля» признан лучшим в чемпионате Франции

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Неймар и Мбаппе включены в символическую сборную Лиги 1, Головин — нет

Sport24.ru17:17

Мбаппе – лучший игрок сезона в Лиге 1

Чемпионат18:45

6 игроков «ПСЖ» попали в символическую сборную Лиги 1

Евро-футбол.ру17:35
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Экономика

«Ростех» оценил экономический эффект от промышленного интернета вещей в 5 трлн рублей

«Ростех» подготовил дорожную карту сквозной технологии «Промышленный интернет» по нацпроекту «Цифровая экономика».
Обновлено в 17:36
Гаджеты

Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android

Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 16:37
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем

Обновлено в 11:19
Здоровье

Во сколько обойдется отдых в пензенских санаториях?

Санаторий "Березовая роща" Располагается в одноименном поселке на территории Пензенского района, рядом — Сурское водохранилище.
Обновлено в 20:07
Футбол

Димитрис Итудис: Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу

Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу. Без вопросов, - приводит слова Итудиса ТАСС.
Обновлено в 18:21
Культура

Профессор рассказал, чему полезному учит сериал «Игра престолов»

Профессор и программный директор по менеджерскому образованию Бизнес-школы при Колумбийском университете в Нью-Йорке Брюс Крейвен считает, что сериал «Игра престолов» является хорошим примером для студентов, которые осваивают профессию менеджера.
Обновлено в 20:18
Экономика

Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты

"Прошло практически три месяца, и тем не менее мы видим достаточно низкий уровень контрактации и низкий уровень кассового исполнения национальных проектов: тех объемов бюджетов, денег бюджетного финансирования, которые предусмотрены как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ", — говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в марте.
Обновлено в 17:00
Политика

В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье

Депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Александр Ярошук рассказал, что в ближайшее время в правительстве России будет принято решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье.
Обновлено в 19:11
Происшествия

Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео

Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено в 08:38
Музыка

AFP: умер певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Экономика

РАНХиГС: более половины промпредприятий РФ предпочли бы закупать оборудование из Европы

Более половины российских промышленных предприятий хотели бы закупать оборудование, произведенное в Западной Европе, хотя основным поставщиком оборудования являются отечественные производители, говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России" за май, подготовленном РАНХиГС.
Обновлено в 17:18
Армия и оружие

Ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан

Обновлено в 20:25
Политика

СМИ раскрыли новые детали «российского скандала» в Австрии

Помощник бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе Йоханн Гуденус контактировал с представителем предполагаемой россиянки, с которой обсуждалась денежная сделка, до и после их встречи на Ибице.
Обновлено в 17:43
Баскетбол

Клайберн признан MVP «Финала четырех» Евролиги

Обновлено в 16:56
Общество

Названо время сильного ливня во Владивостоке

Специалисты метеорологического портала «Расписание погоды» назвали точное время сильного ливня во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

В Германии один человек погиб и десятки ранены в ДТП с автобусом

Отмечается, что один человек погиб, пятеро пассажиров госпитализированы в тяжелом состоянии, еще десятки получили легкие ранения.
Обновлено в 20:53
Наука

Найден способ стимулировать выработку инсулина в организме при диабете

Ученые из Университета Эксетера провели революционное исследование и нашли способ стимуляции выработки инсулина клетками организма при диабете.
Обновлено 17 мая в 00:52
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Кино

«Покемон. Детектив Пикачу» возглавил российский прокат на выходных

Обновлено в 18:22
Происшествия

В Китае при обрушении крыши один человек погиб и 77 пострадали

Обновлено в 21:01
Происшествия

В амурском селе Усть-Ивановка горел детский сад

Обновлено в 10:27
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после неполадки

Пассажиры самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву утром в воскресенье на Airbus A320.
Обновлено в 04:26
Космос

Серийное производство станции «Луна-27» займет 10 месяцев

НПО имени Лавочкина госкорпорации «Роскосмос» в будущем планирует тиражировать за период около 10 месяцев автоматическую межпланетную станцию «Луна-27», предназначенную для посадки на естественный спутник Земли, рассказал РИА Новости в понедельник, 20 мая, источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:52
Происшествия

На Шпицбергене погибли двое польских ученых

Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Общество

Православные в Екатеринбурге побеждают толпу противников нового собора

Обновлено в 13:06
Футбол

Максим Беляев: «„Краснодар“ на протяжении всей игры был лучше и свежее»

Защитник «Арсенала» Максим Беляев подвел итог поражению от «Краснодара» (0:3) в матче 29-го тура РПЛ.
Обновлено в 13:48
Армия и оружие

Заявлено, что Израиль атакует Сирию второй день подряд. С-300 молчат

Обновлено в 04:33
Кино

Якутские фанаты передадут Джорджу Мартину «народный Оскар»

Обновлено в 04:55
Политика

Кремль ждет инициативы США по встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что инициатива о проведении новой встречи лидеров России и США должна исходить от американской стороны.
Обновлено в 06:46
Космос

Уфологи: Луна истощена по вине инопланетян

Уфологи тоже не пропустили происходящие изменения на Луне.
Обновлено 17 мая в 16:08
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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