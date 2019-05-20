Футбол
Мбаппе признан лучшим игроком сезона в чемпионате ФранцииСпорт-Экспресс 18:55
Лучшим игроком чемпионата Франции-2018/19 признан форвард "ПСЖ" Кильян Мбаппе. Такое решение принял профсоюз футболистов Франции. Вместе с парижанами нападающий выиграл чемпионат страны.
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Происшествия
12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина
Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт".
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Политика
Зеленский приехал на репетицию инаугурации
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Обновлено в 15:02
Музыка
Лазарев на «Евровидении» занял третье место
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На Украине заявили о планах отправить Порошенко в тюрьму
Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся 19 мая на Украину после эмиграции, рассказал о планах инициировать уголовное расследование в отношении Петра Порошенко.
Обновлено в 18:52
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин готовит Виталину Цымбалюк-Романовскую к большой сцене
Шаляпин и Цымбалюк-Романовская не перестают удивлять публику.
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Хоккей
Илья Воробьев: Постоянно говорим Кучерову, чтобы он сдерживался
Швейцарцы часто действовали против Кучерова на грани дозволенного.
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Политика
Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.
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Музыка
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Обновлено в 02:37
Общество
Названы способы избавления от целлюлита за две недели
Обновлено в 20:49
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Общество
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Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.
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Политика
СМИ раскрыли новые детали «российского скандала» в Австрии
Помощник бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе Йоханн Гуденус контактировал с представителем предполагаемой россиянки, с которой обсуждалась денежная сделка, до и после их встречи на Ибице.
Обновлено в 17:43
Музыка
AFP: умер певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Армия и оружие
Индия назвала российское вооружение худшим в мире
Во время испытаний боеприпасов, изготовленных в Индии для L-70 и танков, в последнее время погибли и получили тяжелые ранения пять военнослужащих, в том числе офицер.
Обновлено в 17:21
Политика
Депутат Рады заявил, что МВФ загнал Украину в долговую яму
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом загнало страну в долговую яму, передает РИА Новости.
Обновлено в 22:49
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении»
Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».
Обновлено в 15:31
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
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Трамп предостерег Иран от войны
Президент США Дональд Трамп предрек конец Ирана, если тот захочет побороться с США и будет угрожать им, и призвал никогда этого не делать.
Обновлено в 17:02
Происшествия
В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре
В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.
Обновлено в 19:31
Происшествия
Пассажирам прервавшего взлет SSJ-100 в Ульяновске заменили самолет
Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100, который был вынужден прервать взлет по техническим причинам, вылетели в воскресенье, 19 мая, утром в Москву на Airbus A320.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес
Мел Би из Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения
Участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, известная как Мел Би и Scary Spice, попала в больницу из-за полной потери зрения.
Обновлено в 08:11
Политика
В парламенте Австрии признали бесполезность антироссийских санкций
Санкции в отношении России не принесли желаемого результата и наносят огромный ущерб Европе.
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Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком под Магаданом
Под Магаданом в результате ДТП с участием грузового автомобиля погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:44
Гаджеты
Названы привычки пользователей, убивающие смартфон
Эксперты назвали наиболее распространенные ошибки пользователей смартфонов, выводящих гаджет из строя.
Обновлено в 15:41
Религия
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует.
Обновлено в 10:54
Авто
Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов
На второе место эксперты поставили шведский кросс-универсал Volvo XC70 с надежным мотором, однако специалисты советуют приобретать его рестайлинговые версии, у которых более надежная схема реализации полного привода.
Обновлено в 09:12
Общество
Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву на посту ведущей шоу
41-летняя Ольга Орлова согласилась вести передачу вместо Леры. Певица появилась в кадре с Оскаром Кучерой.
Обновлено в 09:00
Общество
Каждому - по труду
В центрах "Моя работа" с расширенным спектром услуг д работают карьерные консультанты - специалисты, которые могут составить план обучения тем, кто долгое время не мог найти работу.
Обновлено в 18:33