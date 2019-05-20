Футбол

Мбаппе признан лучшим игроком сезона в чемпионате ФранцииСпорт-Экспресс вчера в 18:55

Лучшим игроком чемпионата Франции-2018/19 признан форвард "ПСЖ" Кильян Мбаппе. Такое решение принял профсоюз футболистов Франции. Вместе с парижанами нападающий выиграл чемпионат страны.
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Головин не попал в символическую сборную Лиги 1

Газета.Ruвчера в 23:15

Мбаппе стал лучшим игроком лиги 1 и третий раз подряд получил приз лучшему молодому игроку

Матч ТВвчера в 20:23

Тренер «Лилля» признан лучшим в чемпионате Франции

Soccer.ruвчера в 16:18

Мбаппе – лучший игрок сезона в Лиге 1

Чемпионатвчера в 18:45

Мбаппе признан лучшим игроком сезона в чемпионате Франции

Спорт-Экспрессвчера в 18:55

Неймар и Мбаппе включены в символическую сборную Лиги 1, Головин — нет

Sport24.ruвчера в 17:17

Мбаппе стал лучшиим игроком чемпионата Франции, Гальтье из «Лилля» – тренер сезона

Sports.ruвчера в 17:48
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Шоу-бизнес

Звезда «Лабиринта иллюзий» Алексей Фатеев тайно женился во второй раз

Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Гаджеты

Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android

Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 16:37
Авто

Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов

На второе место эксперты поставили шведский кросс-универсал Volvo XC70 с надежным мотором, однако специалисты советуют приобретать его рестайлинговые версии, у которых более надежная схема реализации полного привода.
Обновлено вчера в 09:12
Политика

МВФ загнал Украину в долговую яму, заявил депутат Рады

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) принесло лишь убытки экономике и загнало страну в долговую яму.
Обновлено вчера в 21:48
Музыка

Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»

Певец Сергей Лазарев, выступивший от России на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве, по итогам финального голосования занял третье место.
Обновлено 18 мая в 19:10
Футбол

«Ростов» обыграл «Зенит» благодаря голу Попова

"Ростов" с минимальным счетом победил "Зенит" в домашнем матче 29-го тура премьер-лиги (1:0). Единственный гол с пенальти забил хавбек Ивелин Попов.
Обновлено вчера в 13:53
Политика

Определилась программа инаугурации Зеленского

В команде избранного президента Украины Владимира Зеленского озвучили перечень мероприятий по случаю его вступления в должность.
Обновлено вчера в 13:35
Хоккей

Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:37
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Как отмечается, телезрители 11 стран отдали наивысшие 12 баллов певцу от России.
Обновлено вчера в 16:33
Политика

Танкер с двумя россиянами на борту задержали в Египте

Двое россиян находятся на борту танкера Sea Shark, который задержали у берегов Египта. Об этом сообщило посольство РФ в Каире.
Обновлено вчера в 14:30
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Обновлено вчера в 17:14
Баскетбол

Баскетбольный клуб ЦСКА стал победителем Евролиги

Баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в финальном матче Евролиги со счетом 91:83.
Обновлено вчера в 17:13
Политика

Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, а многие немцы считают, что с ней можно создать союз против Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:11
Футбол

ЦСКА и «Спартак» лишились шансов на попадание в ЛЧ

Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие

Израиль подставил гражданские самолёты под удары сирийских систем ПВО

Израильские истребители, выполняя полёты в непосредственной близости от границы Сирии, в очередной раз поставили под удар гражданские самолёты.
Обновлено вчера в 21:18
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

В Таджикистане в ходе бунта в колонии погибли 29 заключенных

Обновлено в 00:28
Происшествия

На западе Канады эвакуируют население из-за лесных пожаров

Лесные пожары стали причиной эвакуации населения в западной канадской провинции Альберта, сообщает CTV.
Обновлено вчера в 23:19
Религия

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

Обновлено вчера в 10:54
Музыка

Скончался певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье Нильда Фернандез скончался во Франции в возрасте 61 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено вчера в 11:23
Футбол

Мбаппе сообщил, что может покинуть «ПСЖ», пишут СМИ

Обновлено вчера в 18:47
Транспорт

В жару ограничили движение фур по трассам

Движение большегрузного транспорта по федеральным трассам ограничат в период с 20 мая по 31 августа, когда температура воздуха будет выше 32 градусов.
Обновлено вчера в 20:16
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин готовит Виталину Цымбалюк-Романовскую к большой сцене

Шаляпин и Цымбалюк-Романовская не перестают удивлять публику.
Обновлено вчера в 22:00
ЖКХ

В Прикамье пересмотрят тариф за вывоз мусора

В Прикамье пересмотрят тариф за вывоз мусора.
Обновлено вчера в 23:53
Общество

Врачи назвали способ избавления от целлюлита за две недели

Ассистент кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова лечебного факультета первого МГМУ имени Сеченова Людмила Смирнова рассказала, что есть разные способы борьбы с целлюлитом.
Обновлено вчера в 21:13
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали семейное видео к годовщине свадьбы

Меган Маркл и принц Гарри отмечают первую годовщину своей супружеской жизни. Их свадьба состоялась 19 мая 2018 года в Виндзорском замке.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Кот-инженер из «Лахта Центра» готовится отметить день рождения

Кот ведет страничку в Instagram, куда ему можно отправить сообщения с праздничными пожеланиями.
Обновлено вчера в 15:09
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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