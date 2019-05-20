Футбол
Мбаппе признан лучшим игроком сезона в чемпионате ФранцииСпорт-Экспресс вчера в 18:55
Лучшим игроком чемпионата Франции-2018/19 признан форвард "ПСЖ" Кильян Мбаппе. Такое решение принял профсоюз футболистов Франции. Вместе с парижанами нападающий выиграл чемпионат страны.
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Мбаппе стал лучшиим игроком чемпионата Франции, Гальтье из «Лилля» – тренер сезона
Sports.ruвчера в 17:48
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