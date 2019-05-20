Футбол
Мбаппе признан лучшим игроком сезона в чемпионате ФранцииСпорт-Экспресс 18:55
Лучшим игроком чемпионата Франции-2018/19 признан форвард "ПСЖ" Кильян Мбаппе. Такое решение принял профсоюз футболистов Франции. Вместе с парижанами нападающий выиграл чемпионат страны.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:53, Ашберн
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500
Обновлено вчера в 22:52
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Экономика
NYT: Deutsche Bank не отправил минфину США отчет по Трампу
Deutsche Bank не стал в 2016-2017 годы направлять минфину США отчет по финансовым переводам американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 18:32
Происшествия
В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре
В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.
Обновлено в 19:31
Политика
Депутат Госдумы: российские паспорта начнут выдавать в Приднестровье
По словам депутата Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Александра Ярошука, правительство страны в ближайшее время примет решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье.
Обновлено в 19:29
Энергетика
Атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии не сказались на добыче
Министр энергетики страны Халед аль-Фалех на открытии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ заявил, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии не сказались на добыче нефти королевства.
Обновлено в 11:15
Музыка
Лазарев на «Евровидении» занял третье место
Обновлено вчера в 19:13
Музыка
AFP: умер певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу
Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 18:35
Общество
Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске
Сегодня в Архангельске состоялся митинг-концерт против строительства мусорного полигона на станции Шиес, который собрал более 2 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 12:45
Спорт
Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы
Обновлено в 02:21
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Здоровье
Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты
Обновлено в 07:47
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено в 14:14
Хоккей
Капризов: «Кучерова пытались вывести из себя, но и мы можем отвечать»
Матч получился плотным, вели свою игру. Возможно, Кучерова пытались вывести из себя, но и мы можем отвечать.
Обновлено в 16:49
Политика
Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 09:48
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Финансы
Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году
Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году.
Обновлено в 09:54
Авто
Броня и кабриолеты: колесная техника на параде Победы
В Москве 9 мая состоялся традиционный парад Победы — и на нем, как всегда, было показано немало техники.
Обновлено в 14:53
Музыка
Мадонна спела две песни на «Евровидении»
Певица Мадонна представила на конкурсе "Евровидение" свою новую песню Future. Композиция создана в сотрудничестве с рэпером Quavo.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Каире прогремел взрыв возле туристического автобуса
28 декабря прошлого года взрыв произошел в момент проезда автобуса с туристами из Вьетнама по улице эль-Марьютыя недалеко от пирамид Гизы.
Обновлено в 13:43
Здоровье
В каких случаях головокружение опасно для жизни, узнали волгоградцы
Головокружение в большинстве случаев неопасно для здоровья, но следует насторожиться, если симптом становится постоянным и сопровождается другими болезненными ощущениями.
Обновлено в 15:09
Наука
Жвачка возрастом 10 тыс. лет сохранила ДНК предков викингов
Обновлено в 09:47
Политика
Революционный призыв Пашиняна оценил президент Армении
Президент Армении Армен Саркисян прокомментировал слова премьер-министра страны Никола Пашиняна о "втором этапе революции".
Обновлено в 19:32
Кино
Свыше 1 млн человек требуют переснять финал «Игры престолов»
Петицию с требованием переснять заключительный сезон сериала «Игра престолов» подписали свыше 1 млн. человек.
Обновлено в 01:30
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Обновлено в 17:14
Экономика
Модернизацию ТЭС поставили под сомнение
Покупатели энергии просят изменить параметры отборов Ассоциация "Сообщество потребителей энергии" просит правительство доработать порядок отбора проектов модернизации ТЭС, следует из письма главы ассоциации Василия Киселева вице-премьеру Дмитрию Козаку от 15 мая.
Обновлено в 18:13
Футбол
ЦСКА и «Спартак» лишились шансов на попадание в ЛЧ
19 мая футбольный клуб «Краснодар» в матче 29 тура чемпионата России (ЧР) разгромил в гостях «Арсенал» — 3:0 ‑ и впервые в истории гарантировал себе участие в Лиге чемпионов (ЛЧ).
Обновлено в 12:54