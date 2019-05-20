Футбол
Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата ФранцииSoccer.ru 01:50
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал лучшим игроком завершающегося сезона чемпионата Франции. Награду молодой футболист получил из рук Дидье Дрогба. Мбаппе забил 32 гола в этой кампании, показав лучший результат за последние 52 года.
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Реми — автор лучшего гола сезона в чемпионате Франции. Он забил после шикарной передачи
Sport24.ruвчера в 23:24
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