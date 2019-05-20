Футбол
Мбаппе признан лучшим футболистом Лиги 1РИА Новости 01:30
В сезоне-2018/19 форвард сборной Франции забил 32 гола в 28 матчах за "ПСЖ" в национальном чемпионате и помог команде завоевать чемпионский титул. 20-летний Мбаппе также получил награду лучшему молодому игроку чемпионата.
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Мбаппе стал лучшиим игроком чемпионата Франции, Гальтье из «Лилля» – тренер сезона
Sports.ruвчера в 17:48
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