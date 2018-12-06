Футбол

Мбаппе признан лучшим футболистом Лиги 1РИА Новости 01:30

В сезоне-2018/19 форвард сборной Франции забил 32 гола в 28 матчах за "ПСЖ" в национальном чемпионате и помог команде завоевать чемпионский титул. 20-летний Мбаппе также получил награду лучшему молодому игроку чемпионата.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Головин не попал в символическую сборную Лиги 1

Газета.Ruвчера в 23:15

Мбаппе стал лучшим игроком лиги 1 и третий раз подряд получил приз лучшему молодому игроку

Матч ТВвчера в 20:23

Мбаппе – лучший игрок сезона в Лиге 1

Чемпионатвчера в 18:45

Мбаппе признан лучшим игроком сезона во Франции, наставник «Лилля» Гальтье лучшим тренером

ProstoProSportвчера в 18:01

Неймар и Мбаппе включены в символическую сборную Лиги 1, Головин — нет

Sport24.ruвчера в 17:17

Мбаппе стал лучшиим игроком чемпионата Франции, Гальтье из «Лилля» – тренер сезона

Sports.ruвчера в 17:48

6 игроков «ПСЖ» попали в символическую сборную Лиги 1

Евро-футбол.рувчера в 17:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 02:06, Ашберн
Происшествия

В Таджикистане в ходе бунта в колонии погибли 29 заключенных

Обновлено в 00:44
Музыка

Мадонна спела две песни на «Евровидении»

Певица Мадонна представила на конкурсе "Евровидение" свою новую песню Future. Композиция создана в сотрудничестве с рэпером Quavo.
Обновлено вчера в 02:40
Кино

На HBO завершилась «Игра престолов»

HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 22:23
Музыка

Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»

Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.
Обновлено вчера в 08:29
Политика

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Кино

Эмилия Кларк попрощалась с «Игрой престолов»: Наш дозор окончен

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк попрощалась с шоу, выложив пост в своём инстаграме.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Общество

Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян

Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%).
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье

В городском округе Пушкино произошла авария с участием семи автомобилей, в результате пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Полиция доставила авиадебошира в отделение в Москве на кресле-каталке

Сотрудники полиции задержали авиадебошира, который грубо нарушал общественный порядок в самолете в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 00:29
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Обновлено вчера в 17:14
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Полезно сосредоточиться на решении серьезных финансовых проблем.
Обновлено вчера в 20:50
Музыка

Назван победитель Евровидения-2019

В Тель-Авиве подведены итоги голосования жюри и зрителей на международном песенном конкурсе Евровидение-2019.
Обновлено 18 мая в 19:02
Общество

Врачи рассказали, как избавиться от целлюлита за две недели

Обновлено вчера в 23:32
Политика

Россиянка Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Девушку приговорили к 18 месяцам заключения за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство Россиянка Мария Бутина, осужденная в США на 18 месяцев, записала видеообращение из тюрьмы, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 04:58
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич попыталась повторить шпагат Анастасии Волочковой

На фото большая иномарка стоит в бескрайнем поле, а на крыше машины - улыбающаяся Анна Хилькевич, которая попыталась повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 10:45
Экономика

Счетная палата не верит в рост доходов россиян

По данным Счетной палаты, которые приводит ТАСС, в первом квартале этого года реальные располагаемые денежные доходы россиян продолжили сокращаться — падение составило 2,3 процентных пункта.
Обновлено вчера в 21:31
Экономика

ВВП Японии в I квартале вырос на 0,5%, ожидалось снижение

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, уменьшился на 0,1%, как и ожидалось.
Обновлено в 00:57
Происшествия

В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге

Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.
Обновлено в 01:30
Хоккей

Российские хоккеисты одержали шестую победу подряд на чемпионате мира

Обновлено вчера в 16:29
Политика

Трамп заявил, что проводит самую жесткую политику в отношении РФ

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что он проводит максимально жесткую политику в отношении РФ.
Обновлено вчера в 22:38
Политика

Греф рассказал об отстранении олигархов от власти при Путине

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России с 2000-х годов была проделана большая работа по отстранению олигархов от власти.
Обновлено вчера в 10:41
Политика

Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:08
Здоровье

Легочное отделение 20-й больницы Красноярска отремонтируют к осени

Обновлено вчера в 23:16
Политика

Беженцы в «Рукбане» получили медпомощь и продукты

Беженцы из лагеря «Рукбан» в Сирии получили медицинскую помощь и питание в пункте временного размещения.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

Агния Кузнецова отдохнула в компании Максима Виторгана

Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес

«Время работает на нас»: Ляйсан Утяшевой нравятся морщинки вокруг глаз

Обновлено в 00:57
Футбол

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Обновлено вчера в 12:29
Шоу-бизнес

Представитель Спирс: «Возможно, Бритни никогда больше не будет выступать»

Обновлено в 00:53
Армия и оружие

Израиль подставил гражданские самолёты под удары сирийских систем ПВО

Израильские истребители, выполняя полёты в непосредственной близости от границы Сирии, в очередной раз поставили под удар гражданские самолёты.
Обновлено вчера в 21:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное