Футбол

Мбаппе присутствует на финале женского чемпионата мира во ФранцииСпорт-Экспресс 11:30

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе посетил финал женского чемпионата мира-2019 в Лионе, где играет сборная США и Голландии, сообщает Goal. Встреча началась в 18.00 (мск).
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Мбаппе присутствует на финале женского чемпионата мира во Франции

Soccer.ru11:58

«Trump no». Болельщик женской сборной Голландии разукрасил свой торс на финале ЧМ-2019

Спорт-Экспресс12:27

Финал чемпионата мира по футболу среди женщин пройдет сегодня во французском Лионе

Эхо Москвы00:05
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