Футбол
Мбаппе присутствует на финале женского чемпионата мира во ФранцииСпорт-Экспресс 11:30
Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе посетил финал женского чемпионата мира-2019 в Лионе, где играет сборная США и Голландии, сообщает Goal. Встреча началась в 18.00 (мск).
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Футбол
«Торпедо» выиграло первый матч под руководством Игнашевича
«Торпедо» сумело добиться победы в первом официальном матче под руководством Сергея Игнашевича.
Обновлено в 14:20
Авто
Audi откажется от сенсорных экранов в салоне своих автомобилей
Марк Лихте предполагает, что возможно в будущем дисплеи заменят проекционные экраны и голосовое управление.
Обновлено в 11:33
Гаджеты
Уровень брака при производстве 7-нм процессоров AMD заметно снизился
Становится понятно, например, что 7-нм кремниевая пластина сейчас в производстве обходится чуть дешевле $10 000.
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Происшествия
Еще 14 россиян не пустили в Мексику
Обновлено в 13:44
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено в 01:45
Энергетика
Новак подсчитал выгоду России от нового соглашения ОПЕК+
Как напоминает РИА Новости, соглашение ОПЕК+ предусматривает сокращение добычи нефти для стабилизации стоимости сырья на рынке.
Обновлено в 13:18
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Медведчук рассказал, как стал кумом Путина
Глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.
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Происшествия
Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчину
Полиция освободила двух заложниц, которых захватил неизвестный сегодня, 7 июля, в финансовом учреждении в Одессе.
Обновлено в 09:35
Здоровье
Врачи назвали семь опасных изменений тела, которые нельзя игнорировать
Помогут подсказки медиков - они перечислили семь изменений тела, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.
Обновлено в 01:50
Происшествия
«Паук» Троицкий задержан за дебош в аэропорту
Лидера музыкального коллектива "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого не пустили в самолет, который следовал рейсом из Жуковского в Симферополь.
Обновлено в 14:23
Здоровье
На выводы об опасной дозе молочных продуктов отреагировали в Минздраве
Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что не существует каких-то определенных норм потребления молочных продуктов в сутки.
Обновлено в 13:04
Футбол
«Манчестер Юнайтед» попросил Погба повременить с уходом
26-летний хавбек уже уведомил одноклубников, что покинет команду нынешним летом. Руководство манкунианцев приступило к поиску замены Погба.
Обновлено в 13:09
Спорт
Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Польше перевернулся автобус с украинцами
Автобус с гражданами Украины перевернулся в районе населенного пункта Большие Янковицы в Опольском воеводстве на юго-западе Польши, сообщает воеводское управление дорог и автострад.
Обновлено в 09:15
Политика
"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект
"Вестям недели" выпала честь первыми объявить об уникальном международном телепроекте "Надо поговорить!".
Обновлено в 14:00
Политика
Присягу новый премьер Греции принесет 8 июля
Лидер греческой оппозиционной партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис в понедельник, 8 июля, принесет присягу в качестве премьер-министра.
Обновлено в 14:44
Футбол
Дмитрий Тарасов назвал неприятным расставание с «Локомотивом»
Тарасов выступал за "Локо" с 2010 года. В составе красно-зеленых он выигрывал чемпионат России, а также Кубок страны (трижды).
Обновлено в 13:25
Политика
Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы
В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала об истерике при известии о гибели «Локомотива»
Актриса Мария Кожевникова решила возобновить в своем Instagram рубрику «Герой нашего времени» и опубликовала пост, посвященный хоккеисту Ивану Ткаченко, погибшему в сентябре 2011 года в авиакатастрофе вместе с ярославским «Локомотивом».
Обновлено в 13:34
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Коневского мужского монастыря
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в воскресенье великое освящение собора Рождества Пресвятой Богородицы – недавно отреставрированного главного храма Коневского мужского монастыря в Ленинградской области.
Обновлено в 06:02
Общество
Град размером с теннисный мяч выпал во Франции
Обновлено в 10:10
Политика
МВД решило депортировать беженца из Того
Управление МВД по Брянской области решило депортировать пытавшегося получить убежище в России в течение пяти лет беженца из Того Бозобэйиду Батому.
Обновлено в 11:21
Политика
Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки
Обновлено в 07:05
Единоборства
Джонс победил Сантоса и сохранил титул чемпиона UFC
Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс провел удачную защиту своего титула чемпиона UFC в полутяжелом весе, победив бразильца Тьяго Сантоса на турнире UFC239, проходившем в Парадайсе.
Обновлено в 02:45
Политика
В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута, пишут СМИ
Отключение электричества произошло в 23.30 в субботу (6.30 воскресенье мск), в результате два нефтеперерабатывающих завода Amuay и Cardon остались без света и не смогли продолжить работу.
Обновлено в 10:37