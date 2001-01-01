Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе посетил финал женского чемпионата мира-2019 в Лионе, где играет сборная США и Голландии, сообщает Goal. Встреча началась в 18.00 (мск).

Мбаппе присутствует на финале женского чемпионата мира во Франции

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