Футбол
Мбаппе присутствует на финале женского чемпионата мира во ФранцииСпорт-Экспресс 11:30
Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе посетил финал женского чемпионата мира-2019 в Лионе, где играет сборная США и Голландии, сообщает Goal. Встреча началась в 18.00 (мск).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Политика
МИД Франции призвал Иран воздержаться от нарушения условий СВПД
Париж с большой озабоченностью воспринял заявление Тегерана о намерении продолжить обогащение урана до уровня, превышающего лимит, установленный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 15:32
Футбол
«Спартак» предложил 10 млн евро за сына Хаджи
Самый дорогой трансфер 7 июля румынские СМИ сообщили, что московский "Спартак" предложил 12 миллионов евро за полузащитника местного "Вииторула", сына лучшего футболиста Румынии всех времен Георге Хаджи, Яниса Хаджи.
Обновлено в 15:30
Путешествия
Туристы из Петербурга случайно заплыли из Турции в Грецию
Обновлено в 11:50
Политика
Власти Мальты не пустили в порт немецкое судно с мигрантами
Обновлено в 08:07
Политика
Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.
Обновлено в 09:21
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 16:00
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Театры
Дирижер Валентин Урюпин покинул Пермский театр оперы и балета
Дирижер Пермского академического театра оперы и балета Валентин Урюпин объявил о своем уходе из труппы.
Обновлено в 03:38
Политика
МИД Великобритании расследует утечку документов с критикой Трампа
МИД Великобритании объявил, что проведет внутреннее расследование в связи с утечкой докладных записок британского посла в США с критикой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его администрации.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Гаджеты
Уровень брака при производстве 7-нм процессоров AMD заметно снизился
Новый 7-нм технологический процесс в исполнении TSMC позволяет AMD получать достаточно компактные кремниевые кристаллы.
Обновлено в 09:16
Футбол
Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира
Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Экономика
Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников
В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.
Обновлено в 11:34
Политика
Зеленский и Туск посетили Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск побывали в Станице Луганской.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Два игрока НХЛ задержаны полицией за драку у ночного клуба
Нападающие «Колорадо» Энтони-Джон Грир и «Коламбуса» Сонни Милано задержаны полицией за драку у ночного клуба в Манхэттене.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено в 01:45
Политика
Премьер Грузии назвал ругань ведущего в адрес Путина провокацией
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокации ведущего грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей авторской программе нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 15:59
Происшествия
При взрыве бензовоза под Екатеринбургом погибли три человека
В результате аварии на трассе в Свердловской области погибли трое и пострадали семь человек, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
«Паук» Троицкий задержан за дебош в аэропорту
Лидера музыкального коллектива "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого не пустили в самолет, который следовал рейсом из Жуковского в Симферополь.
Обновлено в 14:23
Политика
Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.
Обновлено в 08:37
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки
Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Политика
В Совфеде ответили на предложение Киева обменять города Крыма на воду
Ранее бывший полномочный представитель президента Украины в "АРК" Борис Бабин в интервью украинским СМИ заявил, что восстановить подачу воды на полуостров без выгодных для Киева условий станет "крахом всех надежд на деоккупацию" региона.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала необычное фото дочери
Известная советская и российская певица Алла Пугачева показала в Instagram необычное фото дочери Лизы.
Обновлено в 12:48
Армия и оружие
В Донбассе украинский солдат открыл огонь по бойцам «Азова»
Обновлено вчера в 19:59
Музыка
Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе
Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.
Обновлено в 08:15
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Экономика
Татарстан стал четвертым в России по объему продаж новых грузовиков
В список лучших по объему рынка новых грузовых машин попали также Ханты-Мансийский АО - третье место и Татарстан, занявший четвертую строчку рейтинга.
Обновлено в 04:53