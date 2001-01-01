Футбол
Мбаппе присутствует на финале женского чемпионата мира во ФранцииСпорт-Экспресс 11:30
Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе посетил финал женского чемпионата мира-2019 в Лионе, где играет сборная США и Голландии, сообщает Goal. Встреча началась в 18.00 (мск).
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Политика
Жители Тбилиси вышли на митинг к зданию телеканала Рустави 2
В Тбилиси несколько сот человек окружили здание телеканала "Рустави 2" после инцидента в прямом эфире, когда ведущий программы "Постскриптум" Георгий Габуния в прямом эфире позволил себе нецензурные высказывания в адрес президента России Владимира Путина.
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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о состоянии девочки, которую избивала ее родная тетя.
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Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге
Моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.
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Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
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Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
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Рейтинг Дональда Трампа достиг рекордно высокого уровня
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Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу
Прямое авиасообщение между Россией и Грузией приостановлено - в силу вступил указ президента РФ Владимира Путина.
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Экологи нашли 900 миллионов гектаров под посадку лесов
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Жанна Фриске: Счастье любит тишину
Жанна Фриске умерла четыре года назад. Свой последний день рождения певица праздновала в Юрмале с родными.
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Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Технологии
Созданный в России бот поможет работодателям отсеять претендентов
Российская компания F2FGroup разработала телефонного бота, который способен помочь работодателям при проведении удаленных собеседований.
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Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.
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Технологии
Сколько нужно времени, чтобы скачать GTA V по Dial-Up?
Один из пользователей в YouTube решил вспомнить былое и проверить, сколько времени уйдет на то, чтобы скачать игру GTA V. По Dial-Up.
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Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
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Происшествия
14 человек с российскими паспортами не пустили в Мексику
Мексиканские власти отказали во въезде 14 гражданам с российскими паспортами.
Обновлено в 13:42
Футбол
Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года
В последний раз бразильская команда одерживала победу в Кубке Америки в 2007 году. Сборная выигрывала турнир девять раз в своей истории.
Обновлено в 18:00
Спорт
Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Общество
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
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Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
Обновлено в 17:59
Авто
Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen
Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05
Авто
В Сети появились первые фотоснимки BMW X6M без камуфляжа
Цены на новый BMW в РФ пока неясны: М-версия обойдется, как минимум, в 7940 тыс. рублей.
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Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Гаджеты
ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS
По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
Обновлено в 08:44
Транспорт
Новая дорога: комфорт жителей и инвестиционное развитие
Ход строительства объездной дороги в станице Октябрьской проинспектировали первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Андрей Коновалов и начальник отдела взаимодействия с муниципалитетами управления развития автодорог Михаил Бондарев.
Обновлено в 11:54
Здоровье
Врачи предупредили о вреде супа для здоровья
Ряд СМИ, ссылаясь на слова врачей, сообщает, что чрезмерное употребление супов может привести к раку пищевода.
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Российских младшеклассников заставили смотреть фильм ужасов
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Здоровье
Врачи назвали семь опасных изменений тела, которые нельзя игнорировать
Помогут подсказки медиков - они перечислили семь изменений тела, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.
Обновлено в 01:50
Футбол
YouTube заблокировал трансляцию игры «Ганновер» — «Ростов» из-за музыки на арене
Прямая трансляция контрольного матча «Ганновер-96» — «Ростов» на официальном канале немецкого клуба в YouTube была заблокирована из-за музыки на стадионе.
Обновлено в 16:10