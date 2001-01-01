Футбол

Мбаппе превзошёл достижение БенземаЕвро-футбол.ру 17:09

Франция — Исландия
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Стад де Франс»
Самюэль Умтити
12′
51′
Биркир Бьярнасон
57′
Рунар Мар Сигурйонссон
Арноур Ингви Траустасон
62′
Альберт Гудмундссон
Альфред Финнбогасон
Оливье Жиру
68′
Килиан Мбаппе
78′
Н'Голо Канте
Тома Лемар
80′
Антуан Гризманн
84′
84′
Биркир Саеварссон
Ари Скуласон
Левен Курзава
Преснел Кимпембе
85′
Оливье Жиру
Мусса Сиссоко
90′
Антуан Гризманн
90′+1′
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе проводит 30-й матч за национальную команду. Форвард "ПСЖ" стал самым молодым футболистом (20 лет и 3 месяца) в истории "трёхцветных", достигшим такой отметки. Предыдущим рекордсменом был нападающий "Реала" Карим Бензема (22 года и 9 месяцев).
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Умтити в игре с Исландией сделал 100% точных пасов (107) и забил победный гол

Sports.ru18:15

Мбаппе превзошёл достижение Бензема

Евро-футбол.ру17:09
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