Футбол
Мбаппе представил необычную гостевую форму «ПСЖ»Газета.Ru 05:21
В презентации комплекта домашней формы нового сезона принимал участие Неймар, также в ролике были Мбаппе и Маркиньос. В минувшем сезоне французская команда стала первой в чемпионате страны. Также "ПСЖ" смог завоевать Суперкубок Франции.
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
Экономика
Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать СП на ₽100 млрд
Что войдет в СП Сбербанка и Mail.Ru Group Mail.Ru Group внесет в СП доли в сервисе доставки еды Delivery Club (100%) и сервисе такси "Ситимобил" (22,69%), а также связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий и деньги — 7,7 млрд руб. До закрытия сделки Mail.Ru Group обеспечит консолидацию на СП не менее 75% акций "Ситимобил".
Обновлено в 02:04
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала российский танкер NEYMA. Об этом говорится Facebook-аккаунте ведомства.
Обновлено в 07:07
Политика
Путин отменил часть санкций против Турции
Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:30
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований
Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 09:05
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе из-за неполадок
Самолет Airbus A320 вынужденно сел в крымском аэропорту по техническим причинам.
Обновлено в 08:38
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура
Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
Обновлено в 08:33
Финансы
В ЦБ назвали объём международных резервов России
«Объём международных резервов по состоянию на 19 июля составил $520,3 млрд, увеличившись за неделю — на $0,6 млрд, или на 0,1%», — указывает регулятор.
Обновлено в 09:07
Общество
В России введут пособия на детей до трех лет
В России с начала 2020 года вырастет количество семей, которым будет выплачиваться детское пособие.
Обновлено вчера в 15:50
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Политик Дмитрий Гудков прибыл на допрос в Следственный комитет
Политик Дмитрий Гудков прибыл на допрос в Следственный комитет.
Обновлено в 04:30
Финансы
Курс евро впервые с марта 2018 года опустился ниже 70 рублей
Ранее днем евро опускался до 69,95 рубля – минимума с марта прошлого года.
Обновлено в 08:49
Гаджеты
Samsung объявил о начале продаж складного смартфона Galaxy Fold
Компания Samsung объявила, что намерена в сентябре выпустить на рынок новейший смартфон Galaxy Fold со складывающимся экраном.
Обновлено в 06:55
Авто
Рассекречен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Представленная в Таиланде рестайлинговая версия имеет измененный передок, причем новые здесь не только фары и решетка радиатора.
Обновлено в 05:33
Политика
Украинцы обложили данью украинцев в Европе
Украинские граждане вымогают деньги у своих соотечественников-предпринимателей, сообщается в ежегодном докладе чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью, который опубликовало у себя на сайте издание iROZHLAS.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
Украинские военные испытали новую ракету для РСЗО «Ольха»
Украинский проект реактивной системы залпового огня "Ольха" с корректируемым боеприпасом создан на основе советской РСЗО 9К58 "Смерч".
Обновлено в 08:59
Экономика
Волна сокращений ожидает Ульяновский автомобильный завод
Старые же модели автомобилей будут, как и раньше, производиться в Ульяновске, а новые – в Татарстане, где имеется современно оборудование, сообщает собеседник Ura.ru Однако глава департамента информации и общественных связей Ульяновского автозавода Константин Сазонов сообщил, что о переносе производства никаких решений пока не принималось.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Бузова признана одной из самых успешных звезд России
Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.
Обновлено в 06:27
Музыка
Бузова заявила о своем последнем концерте
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова пригласила поклонников на свой последний концерт. Об этом она сообщила в своем Инстаграме.
Обновлено в 07:10
Политика
Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Соболь
Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала комиссии не регистрировать кандидатом в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Установлено местонахождение заказчика теракта в метро Петербурга
Следствие установило местонахождение возможного заказчика теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 08:15
Кино
Микки Рурк сыграет в фильме Барецкого «Брат-3» за 300 тысяч долларов
По словам Барецкого, Рурк согласился сыграть в его фильме за 300 тысяч долларов.
Обновлено в 08:00
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
Обновлено в 09:00
Экономика
Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей
Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Наука
Шаперон рачков-бокоплавов поможет экологическому мониторингу Байкала
Биологи из России и Германии исследовали рачков-бокоплавов из озера Байкал, чтобы проследить эволюцию белков теплового шока — защитников клеток в стрессовых условиях, которые могут возникнуть при нарушении работы экосистемы.
Обновлено в 08:16
Политика
Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки женщину
Президент Украины Зеленский назначил на должность заместителя главы Службы внешней разведки сотрудницу прокуратуры Киева Слядневу.
Обновлено в 06:23
Футбол
«Динамо» объявило о переходе футболиста «Марселя» Н’Жие
Камерунский нападающий французского «Марселя» Клинтон Н’Жие перешел в «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.
Обновлено в 06:34