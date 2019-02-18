Футбол

Мбаппе повторил рекорд 45-летней давностиГазета.Ru вчера в 20:21

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе оформил единственный гол в матче 25-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена" (1:0), сообщает "Советский спорт". Теперь в активе у форварда 19 забитых мячей в 18 проведенных играх нынешнего сезона.
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Мбаппе - первый француз за 45 лет, забивший 19 мячей в 18 стартовых турах Лиги 1

Евро-футбол.ру00:53

Мбаппе стал первым за 45 лет французом, забившим 19 голов в 18 стартовых турах Лиги 1

Бомбардир.ру00:58

Мбаппе повторил рекорд 45-летней давности

Газета.Ruвчера в 20:21

Мбаппе — первый француз за 45 лет, забивший 19 мячей в своих первых 18 матчах сезона

Sport24.ruвчера в 20:10

Мбаппе – первый француз за 45 лет, забивший 19 голов в 18 стартовых турах лиги 1

Sports.ruвчера в 16:57
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На турнире UFC on ESPN 1 Франсис Нганну нокаутировал бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Кейна Веласкеса, сообщает "Советский спорт".
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