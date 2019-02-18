Футбол
Мбаппе повторил рекорд 45-летней давностиГазета.Ru вчера в 20:21
Нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе оформил единственный гол в матче 25-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена" (1:0), сообщает "Советский спорт". Теперь в активе у форварда 19 забитых мячей в 18 проведенных играх нынешнего сезона.
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Мбаппе — первый француз за 45 лет, забивший 19 мячей в своих первых 18 матчах сезона
Sport24.ruвчера в 20:10
Мбаппе – первый француз за 45 лет, забивший 19 голов в 18 стартовых турах лиги 1
Sports.ruвчера в 16:57
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