Футбол

Мбаппе получил трехматчевую дисквалификациюVprognoze.ru 09:48

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел за "ПСЖ" 27 игр, в которых забил 30 голов и сделал 7 результативных передач. К тому же, дисциплинарная комиссия завела дело в отношении другого нападающего "ПСЖ" Неймара, который после проигранного финала ударил одного из болельщиков.
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Спорт-Экспресс15:47

Форвард «ПСЖ» Мбаппе дисквалифицирован на 3 матча

Sport24.ru06:49

Федерация футбола Франции открыла дело против Неймара за удар болельщика по лицу

Матч ТВ07:57

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Федерация футбола Франции открыла дело против Неймара

РИА Новости07:04

Мбаппе дисквалифицирован на три матча

Sport.ru07:43

Мбаппе дисквалифицирован на 3 матча за удаление в финале Кубка Франции, открыто дело против Неймара за удар фаната

Sports.ru06:38
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