Футбол

REGNUMREGNUMКавани и Мбаппе получили травмы в матче с «Тулузой»

Нападающие французского ПСЖ Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе получили травмы в матче с «Тулузой».
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