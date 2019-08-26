Футбол
REGNUMКавани и Мбаппе получили травмы в матче с «Тулузой»
Нападающие французского ПСЖ Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе получили травмы в матче с «Тулузой».
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Мбаппе выбыл на 4 недели из-за травмы, Кавани – на 3. Неймар дисквалифицирован в ЛЧ
Sports.ruвчера в 10:17
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Политика
Строительство «Северного потока-2» вышло на финальную стадию
Военное обозрение вчера в 09:25
Происшествия
Вертолет доставил в Челябинск из Кыштыма ребенка с сильными ожогами
В Челябинск из Кыштыма прибыл вертолет санавиации, на борту которого находился пятилетний мальчик, пострадавший от удара током.
Известия 03:51
Армия и оружие
«Горсть памяти» с тамбовских братских могил доставили в Москву
В Москву из Тамбовской области военнослужащие доставили 123 горсти земли, взятые с могил солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.
ТК Звезда вчера в 23:19
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Происшествия
Порох и винтовки нашли в квартире реконструктора на Ветеранов
Горожанка рассказала о подозрительном шуме в соседской квартире и криках «Убивают!», доносившихся из жилища.
Peterburg2.ru 03:21
Экономика
В Систему быстрых платежей добавят услугу с наличными
Возможность приёма наличных денег может появиться в рамках Системы быстрых платежей Банка России. Об этом пишет 27 августа «Коммерсантъ».
REGNUM 03:45
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Армия и оружие
Опубликовано видео стрельбы из самого мощного миномета в мире
В сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета "Тюльпан".
ТАСС 02:43
Теннис
Теннис. Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова не сумела выйти во второй круг US Open.
Bookmaker-ratings.ru 00:02
Политика
Россия и Украина определили дату обмена заключенными
Власти России и Украины определились с датой, когда будет произведен обмен удерживаемыми гражданами.
Национальная служба новостей 02:13
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета вчера в 12:20
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии
Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru вчера в 08:58
Кино
«Легенда №17» стала самой популярной российской кинолентой XXI века
Культуромания 01:21
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Происшествия
На Камчатке офицер утонул во время преследования браконьера
В Камчатском крае военнослужащий погиб в ходе операции по задержанию браконьеров на реке Карага.
Российская газета 03:17
Общество
Владимир Капкаев не верит в эффективность снижения налоговой нагрузки
Депутат Владимир Капкаев ("ЕР") обратил внимание инициатора законопроекта, коммуниста Александра Нараевского на то, что снижение ставки точно уменьшит размер поступаемого налога, а увеличит ли – неизвестно.
Взгляд-инфо 03:43
Общество
34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Технологии
Huawei создаст планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты операционной системы (ОС) «Аврора», принадлежащей «Ростелекому», для проведения переписи россиян в 2020 году, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Профиль вчера в 16:07