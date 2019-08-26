Нападающие французского ПСЖ Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе получили травмы в матче с «Тулузой».

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Кавани и Мбаппе получили травмы в матче с «Тулузой»

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