Футбол
Мбаппе получил травму в матче с «Тулузой»Советский спорт 02:09
Форвард Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе получил травму в матче третьего тура лиги 1 с Тулузой (4:0) на стадионе Парк де Пренс в Париже. На 66-й минуте 20-летний француз был вынужден покинуть поле и в сопровождении физиотерапевта сразу отправился в раздевалку.
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Нападающие «ПСЖ» Мбаппе и Кавани получили травмы в матче с «Тулузой»
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Мбаппе получил травму в матче с «Тулузой». Он держался за заднюю поверхность бедра
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