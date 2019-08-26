Футбол

Мбаппе получил травму в матче с «Тулузой»Советский спорт 02:09

Форвард Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе получил травму в матче третьего тура лиги 1 с Тулузой (4:0) на стадионе Парк де Пренс в Париже. На 66-й минуте 20-летний француз был вынужден покинуть поле и в сопровождении физиотерапевта сразу отправился в раздевалку.
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