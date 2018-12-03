Футбол

Мбаппе получил приз лучшему молодому игроку 2018 года
Eurosport.ru
16:05

3 декабря в Париже проходит церемония вручения «Золотого мяча», учрежденная французским изданием France Football. Премию лучшему молодому футболисту 2018 года получил игрок «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.
Eurosport.ru16:05

Подробнее о событии

Мбаппе получил награду France Football лучшему молодому футболисту

РИА Новости15:27

Мбаппе признан лучшим молодым игроком мира

Чемпионат15:22

Мбаппе признан лучшим молодым футболистом 2018 года

Матч ТВ15:19

Мбаппе признан лучшим молодым футболистом 2018 года

Sportbox.RU15:19

Мбаппе - самый молодой игрок со времен Оуэна, попавший в пятерку голосования за «Золотой мяч»

Спорт-Экспресс18:11

Мбаппе – самый молодой игрок со времен Оуэна, попавший в топ-5 голосования за «Золотой мяч»

Sports.ru16:27

Мбаппе выиграл «Золотой мяч» для футболистов младше 21 года

Sport24.ru15:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 20:42, Ашберн
Футбол

Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч»

Обновлено в 20:13
Футбол

«Арсенал» одержал победу над «Зенитом» в 16-м туре РПЛ

Обновлено в 18:26
Футбол

Кононов рассказал о трансферных планах «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отметил, что клуб не планирует в зимнее трансферное окно масштабно пересматривать состав.
Обновлено в 19:27
Футбол

«Леванте» за четверть матча разгромил «Атлетик»

Обновлено в 17:25
Футбол

«Байер» сыграл вничью с «Нюрнбергом» в матче Бундеслиги

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Нюрнберг» сыграл вничью с леверкузенским «Байером».
Обновлено в 17:44
Футбол

Гол Милика принес «Наполи» победу над «Аталантой»

Обновлено в 17:18
Происшествия

Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»

Обновлено в 15:26
Футбол

Фернанду Сантуш: Сборная Португалии мечтает выиграть Лигу наций

Напомним, что сборная Португалии в полуфинале турнира сыграет против команды Швейцарии.
Обновлено в 16:00
Футбол

Хавбек «Монако» Головин скучает по России

Головин встретился с юными футболистами и рассказал, что скучает по родине.
Обновлено в 16:48
Футбол

Ребров: жена до сих пор на меня обижается после матча с «Локомотивом»

Жена до сих пор после вчерашнего обижается, дуется, почти не разговаривает со мной. Катя в такие моменты всегда очень ругается.
Обновлено в 13:34
Футбол

Аршавин вспомнил покер в матче против «Ливерпуля»

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин вспомнил покер в матче против "Ливерпуля", передает "Матч ТВ".
Обновлено в 20:36
Футбол

Акинфеев и Самедов станут гостями программы «Вечерний Ургант»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и полузащитник "Спартака" Александр Самедов примут участие в программе «Вечерний Ургант», которая выходит в эфире Первого канала.
Обновлено в 19:34
Футбол

Система VAR будет использована уже в плей-офф Лиги чемпионов-2019

Как сообщает официальный сайт организации, система VAR начнет действовать уже с 1/8 финала Лиги чемпионов, в финале Лиги Европы, а также в финальной стадии Лиги наций-2019.
Обновлено в 13:02
Футбол

Комбаров: «Кононов проповедует спартаковский футбол»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением о новом главном тренере красно-белых Олеге Кононове.
Обновлено в 15:16
Футбол

Черчесов назвал приоритеты сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, какие задачи являются приоритетными для национальной команды.
Обновлено в 13:55
ещё по теме
Килиан Мбаппе
Французский футболист
Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное