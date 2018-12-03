Футбол
Мбаппе получил приз лучшему молодому игроку 2018 года
Мбаппе получил приз лучшему молодому игроку 2018 годаEurosport.ru16:05
3 декабря в Париже проходит церемония вручения «Золотого мяча», учрежденная французским изданием France Football. Премию лучшему молодому футболисту 2018 года получил игрок «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.
Eurosport.ru16:05
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