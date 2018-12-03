Футбол

Мбаппе получил награду France Football лучшему молодому футболисту
РИА Новости
15:27

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе получил награду лучшему молодому футболисту (игроки до 21 года) "Копа Трофи", которую учредил журнал France Football, сообщается на странице издания в Twitter. Церемония вручения награды состоялась в понедельник в Париже.
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Килиан Мбаппе
Французский футболист
Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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