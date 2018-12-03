Футбол
Мбаппе получил награду France Football лучшему молодому футболисту
Мбаппе получил награду France Football лучшему молодому футболистуРИА Новости15:27
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе получил награду лучшему молодому футболисту (игроки до 21 года) "Копа Трофи", которую учредил журнал France Football, сообщается на странице издания в Twitter. Церемония вручения награды состоялась в понедельник в Париже.
РИА Новости15:27
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 17:10, Ашберн
Футбол
Модрич стал обладателем «Золотого мяча»
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич признан лучшим игроком мира по версии журнала France Football и стал обладателем «Золотого мяча».
Обновлено в 17:06
Футбол
«Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу» в 16-м туре РПЛ
Тульский "Арсенал" обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 16:52
Футбол
Гол Милика принес «Наполи» победу над «Аталантой»
Обновлено в 16:51
Футбол
«Нюрнберг» и «Байер» сыграли вничью
«Нюрнберг» на своем поле провел матч с «Байером» в рамках 13-го тура чемпионат Германии.
Обновлено в 16:39
Футбол
«Леванте» за четверть матча разгромил «Атлетик»
Обновлено в 17:06
Футбол
Хавбек «Монако» Головин скучает по России
Головин встретился с юными футболистами и рассказал, что скучает по родине.
Обновлено в 16:48
Футбол
Фернанду Сантуш: Сборная Португалии мечтает выиграть Лигу наций
Напомним, что сборная Португалии в полуфинале турнира сыграет против команды Швейцарии.
Обновлено в 16:00
Футбол
Олег Кононов: «Глушаков проводит качественные игры»
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что доволен игрой капитана команды Дениса Глушакова в трех последних матчах.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»
Обновлено в 15:26
Футбол
Ребров: жена до сих пор на меня обижается после матча с «Локомотивом»
Жена до сих пор после вчерашнего обижается, дуется, почти не разговаривает со мной. Катя в такие моменты всегда очень ругается.
Обновлено в 13:34
Футбол
Гол Нойштедтера помог «Фенербахче» сыграть вничью с «Касымпашой»
Гол защитника сборной России Романа Нойштедтера помог его клубу «Фенербахче» сыграть вничью с «Касымпашой» в 14-м туре чемпионата Турции.
Обновлено в 16:16
Футбол
Аршавин: моя карьера уже закончена
Обновлено в 15:30
Футбол
Черчесов рассказал о ближайших задачах сборной России по футболу
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о ближайших задачах национальной команды.
Обновлено в 13:55
Футбол
Акинфеев: «Знаю каждую кричалку фанатов „Спартака“ о себе»
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев на шоу «Вечерний Ургант» признался, что хорошо знает кричалки, которые о нем исполняют болельщики «Спартака».
Обновлено в 16:19
Футбол
Комбаров: «Кононов проповедует спартаковский футбол»
Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением о новом главном тренере красно-белых Олеге Кононове.
Обновлено в 15:16