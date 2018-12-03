Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе получил награду лучшему молодому футболисту (игроки до 21 года) "Копа Трофи", которую учредил журнал France Football, сообщается на странице издания в Twitter. Церемония вручения награды состоялась в понедельник в Париже.

Футбол Футбол «Арсенал» одержал победу над «Зенитом» в 16-м туре РПЛ Тульский «Арсенал» взял верх над петербургским «Зенитом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол Футбол «Байер» сыграл вничью с «Нюрнбергом» в матче Бундеслиги В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Нюрнберг» сыграл вничью с леверкузенским «Байером».

Футбол Футбол Олег Кононов: «Глушаков проводит качественные игры» Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что доволен игрой капитана команды Дениса Глушакова в трех последних матчах.

Происшествия Происшествия Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»

Футбол Футбол Аршавин: «Моя карьера уже закончена» Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин подтвердил информацию о завершении карьеры футболиста.

Футбол Футбол Фернанду Сантуш: Сборная Португалии мечтает выиграть Лигу наций Напомним, что сборная Португалии в полуфинале турнира сыграет против команды Швейцарии.

Футбол Футбол Ребров: жена до сих пор на меня обижается после матча с «Локомотивом» Жена до сих пор после вчерашнего обижается, дуется, почти не разговаривает со мной. Катя в такие моменты всегда очень ругается.

Футбол Футбол Хавбек «Монако» Головин скучает по России Головин встретился с юными футболистами и рассказал, что скучает по родине.

Футбол Футбол Гол Нойштедтера помог «Фенербахче» сыграть вничью с «Касымпашой» Гол защитника сборной России Романа Нойштедтера помог его клубу «Фенербахче» сыграть вничью с «Касымпашой» в 14-м туре чемпионата Турции.

Футбол Футбол Система VAR будет использована уже в плей-офф Лиги чемпионов-2019 Как сообщает официальный сайт организации, система VAR начнет действовать уже с 1/8 финала Лиги чемпионов, в финале Лиги Европы, а также в финальной стадии Лиги наций-2019.

Футбол Футбол Черчесов назвал приоритеты сборной России Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, какие задачи являются приоритетными для национальной команды.