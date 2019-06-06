Футбол

Мбаппе поддержал Неймара после полученной травмыСпорт-Экспресс 13:24

3 фото
Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе поддержал одноклубника Неймара после того, как тот получил травму в товарищеской игре за сборную Бразилии с Катаром (2:0). У него диагностирован разрыв связок голеностопа, восстановление займет около четырех месяцев в случае операции, без – шесть недель.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мбаппе – Неймару: «Брат, вернешься более сильным» (ФОТО)

ProstoProSport15:46

Мбаппе поддержал получившего травму Неймара

Матч ТВ15:24

Мбаппе — Неймару: знаю, как важен для тебя этот турнир. Вернёшься более сильным

Чемпионат14:38

Мбаппе поддержал получившего травму Неймара

Sportbox.RU15:24

Мбаппе поддержал травмированного Неймара

Газета.Ru14:36

Мбаппе поддержал Неймара после полученной травмы

Спорт-Экспресс13:24

Мбаппе поддержал Неймара: «Ты вернешься еще сильнее»

Bobsoccer13:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:34, Ашберн
Происшествия

Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет

Обновлено в 06:45
Общество

Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:02
Происшествия

В Тбилиси загорелся крупный рынок

Пожар возник на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси в четверг ночью, локализовать огонь пытаются 14 пожарных бригад, сообщает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 16:16
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Шоу-бизнес

«Спит со вчерашнего дня»: Алибасов находится под наркозом

Обновлено в 12:40
Происшествия

Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича

Пресненский суд Москвы заключил под стражу Жабраила Костоева, который подозревается в убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича в 2009 году.
Обновлено в 14:50
Культура

BadComedian опроверг сообщения об отказе мириться с Kinodanz

Видеоблогер BadComedian назвал ложью сообщения о том, что он отказался от личной встречи с представителями кинокомпании Kinodanz, на которой могли обсуждаться условия мирового соглашения.
Обновлено в 14:04
Общество

В Сербии объявили режим стихийного бедствия

Обновлено в 11:29
Экономика

Россиянок поддержат за рождение первенца

Правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье.
Обновлено в 13:25
Политика

Дочь Пескова извинилась за высказывание о казнях геев

Обновлено в 15:13
Происшествия

В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США

Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Космос

Контрольный ключ к созданию метеоритов при рождении Солнечной системы

Радиоактивное датирование сотен хондр показывает, что они образовались между 1,8 и 4 миллионами лет после начала Солнечной системы—около 4,6 миллиарда лет назад.
Обновлено в 10:33
Религия

Папа Римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»

Обновлено в 09:01
Авто

Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая

Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено в 09:17
Кино

«Утраченный символ» Дэна Брауна станет сериалом

Отмечается, что исполнительным продюсером сериала, взятым на баланс каналом NBC, станет Рон Ховард, режиссёр всех трёх киноадаптаций Брауна.
Обновлено в 10:08
Энергетика

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Политика

Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе

Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Происшествия

В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом

Три человека погибли, два пострадали в ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом в Липецкой области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 14:55
Общество

В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов

Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
Обновлено в 08:30
Политика

Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Неве

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 15:46
Политика

Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции

Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Религия

Православные пензенцы отмечают Вознесение Господне

В четверг, 6 июня, православные верующие в России и по всему миру отмечают Вознесение Господне.
Обновлено в 01:16
Технологии

Робот Boston Dynamics упал на сцене во время презентации в Лас-Вегасе

На конференции re: MARS в Лас-Вегасе, во время презентации компании, робот вышел на сцену, потерял равновесие, покружился вокруг своей оси и рухнул на спину.
Обновлено в 05:01
Политика

В ОБСЕ опровергли слова о предложении Кучмы по деблокированию Донбасса

Представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что первыми о разблокировании Донбасса заговорили представители ДНР и ЛНР, а не представитель Киева Леонид Кучма, как сообщалось ранее.
Обновлено в 14:49
Экономика

В России предложили ввести пособие на детей до 18 лет

В РФ предложили ввести пособие на детей до 18 лет, если семья в этом нуждается.
Обновлено в 04:52
Политика

В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено в 15:44
Общество

Экс-жена Малашенко обвинила Божену Рынску в краже ковра

Бывшая жена ушедшего из жизни медиаменеджера Игоря Малашенко обвинила его вдову в краже ковра, сообщает РЕН ТВ в четверг, 6 июня.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

Россия и Сирия вместе отбомбились по Идлибу

Обновлено в 07:07
Наука

Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное

Обновлено вчера в 06:48
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Лолиты более 720 тыс. рублей за долги по ЖКХ

Обновлено вчера в 13:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Килиан Мбаппе
Французский футболист
Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное